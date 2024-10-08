https://ria.ru/20241008/posol-1976960070.html

Путин назначил нового посла России в Панаме

Путин назначил нового посла России в Панаме - РИА Новости, 08.10.2024

Путин назначил нового посла России в Панаме

Президент России Владимир Путин назначил Константина Гаврилова новым послом РФ в Панаме, освободив от этих обязанностей Евгения Бойкова, соответствующие указы... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:09

2024-10-08T13:09

2024-10-08T13:10

политика

россия

панама

владимир путин

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Константина Гаврилова новым послом РФ в Панаме, освободив от этих обязанностей Евгения Бойкова, соответствующие указы размещены на портале официального опубликования правовых актов. "Назначить Гаврилова Константина Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Панама", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Евгения Бойкова.

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Ольга Фомченкова

политика, россия, панама, владимир путин