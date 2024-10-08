https://ria.ru/20241008/posol-1976960070.html
Путин назначил нового посла России в Панаме
Путин назначил нового посла России в Панаме - РИА Новости, 08.10.2024
Путин назначил нового посла России в Панаме
Президент России Владимир Путин назначил Константина Гаврилова новым послом РФ в Панаме, освободив от этих обязанностей Евгения Бойкова, соответствующие указы... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:09
2024-10-08T13:09
2024-10-08T13:10
политика
россия
панама
владимир путин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Константина Гаврилова новым послом РФ в Панаме, освободив от этих обязанностей Евгения Бойкова, соответствующие указы размещены на портале официального опубликования правовых актов. "Назначить Гаврилова Константина Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Панама", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Евгения Бойкова.
https://ria.ru/20241001/posol-1975685905.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, панама, владимир путин
Политика, Россия, Панама, Владимир Путин
Путин назначил нового посла России в Панаме
Путин назначил Константина Гаврилова послом в Панаме вместо Евгения Бойкова