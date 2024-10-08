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В Генуе появились плакаты в поддержку Луганска - РИА Новости, 08.10.2024
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09:24 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/podderzhka-1976886363.html
В Генуе появились плакаты в поддержку Луганска
В Генуе появились плакаты в поддержку Луганска - РИА Новости, 08.10.2024
В Генуе появились плакаты в поддержку Луганска
Три плаката с выражением поддержки населению Луганска и всего Донбасса появились минувшей ночью на улицах итальянского города Генуя, заявил РИА Новости один из... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T09:24
2024-10-08T09:24
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РИМ, 8 окт – РИА Новости. Три плаката с выражением поддержки населению Луганска и всего Донбасса появились минувшей ночью на улицах итальянского города Генуя, заявил РИА Новости один из авторов инициативы, журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо. По его словам, акция проведена в сотрудничестве с общественно-политической ассоциацией Contronarrazione, с которой они заказали несколько манифестов у местной рекламной компании. На плакатах изображены руки, соединенные в рукопожатии в цветах российского и итальянского флагов. Подпись на баннерах гласит, что Россия не является врагом Италии. Баннеры также осуждают политику НАТО, говорят о важности достижения мира, поддерживают независимость Италии. "Из Генуи мы обнимаем Луганск", - также гласит подпись. "Всего изготовлены шесть плакатов – три из-за дождя повесили с опозданием сегодня ночью, еще три появятся завтра вечером. Они останутся на 14 дней", - сказал Лоруссо. Он подчеркнул, что заплатил за плакаты из собственных средств, но пока за них внесен только залог, оставшиеся деньги Лоруссо собрал, обратившись к читателям своего канала. Лоруссо рассказал, что толчком к этой инициативе стала волна плакатов, размещенных ранее в различных городах Италия со слоганом "Россия - не мой враг". Свои манифесты итальянский журналист, проживающий в Луганске, решил обратить к народу Донбасса и своему нынешнему городу. "Итальянцы очень поддерживают Россию, многие не понимают русофобию, но о Донбассе в Италии говорят мало. Кампанию мы запустили для того, чтобы показать, что население Донбасса, не только всей России", - не враг итальянцев. И Запад должен понять, что эти люди сделали свой выбор, когда Украина сделала "самоубийство", решив бомбить их 10 лет назад", - заключил Лоруссо. В воскресенье Лоруссо совместно с Contronarrazione поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, расклеив сотню листовок в Генуе. На листовках формата А3, размещенных на стенах домов, заборах и лестницах, изображена фотография Путина и надпись "С днем рождения, президент" на русском и итальянском языках. Путин 7 октября отметил день рождения, ему исполнилось 72 года. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240315/antifashisty-1933083231.html
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в мире, россия, италия, украина, владимир путин, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Италия, Украина, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
В Генуе появились плакаты в поддержку Луганска

В Генуе появились три плаката с выражением поддержки жителям Луганска

© Фото : Donbass italia/TelegramПлакат с выражением поддержки населению Луганска и Донбасса в итальянском городе Генуя
Плакат с выражением поддержки населению Луганска и Донбасса в итальянском городе Генуя - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Donbass italia/Telegram
Плакат с выражением поддержки населению Луганска и Донбасса в итальянском городе Генуя
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РИМ, 8 окт – РИА Новости. Три плаката с выражением поддержки населению Луганска и всего Донбасса появились минувшей ночью на улицах итальянского города Генуя, заявил РИА Новости один из авторов инициативы, журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо.
По его словам, акция проведена в сотрудничестве с общественно-политической ассоциацией Contronarrazione, с которой они заказали несколько манифестов у местной рекламной компании. На плакатах изображены руки, соединенные в рукопожатии в цветах российского и итальянского флагов. Подпись на баннерах гласит, что Россия не является врагом Италии. Баннеры также осуждают политику НАТО, говорят о важности достижения мира, поддерживают независимость Италии. "Из Генуи мы обнимаем Луганск", - также гласит подпись.
© Фото : Donbass italia/TelegramПлакат с выражением поддержки населению Луганска и Донбасса в итальянском городе Генуя
Плакат с выражением поддержки населению Луганска и Донбасса в итальянском городе Генуя - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Donbass italia/Telegram
Плакат с выражением поддержки населению Луганска и Донбасса в итальянском городе Генуя
"Всего изготовлены шесть плакатов – три из-за дождя повесили с опозданием сегодня ночью, еще три появятся завтра вечером. Они останутся на 14 дней", - сказал Лоруссо.
Он подчеркнул, что заплатил за плакаты из собственных средств, но пока за них внесен только залог, оставшиеся деньги Лоруссо собрал, обратившись к читателям своего канала.
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Лоруссо рассказал, что толчком к этой инициативе стала волна плакатов, размещенных ранее в различных городах Италия со слоганом "Россия - не мой враг". Свои манифесты итальянский журналист, проживающий в Луганске, решил обратить к народу Донбасса и своему нынешнему городу.
"Итальянцы очень поддерживают Россию, многие не понимают русофобию, но о Донбассе в Италии говорят мало. Кампанию мы запустили для того, чтобы показать, что население Донбасса, не только всей России", - не враг итальянцев. И Запад должен понять, что эти люди сделали свой выбор, когда Украина сделала "самоубийство", решив бомбить их 10 лет назад", - заключил Лоруссо.
В воскресенье Лоруссо совместно с Contronarrazione поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, расклеив сотню листовок в Генуе. На листовках формата А3, размещенных на стенах домов, заборах и лестницах, изображена фотография Путина и надпись "С днем рождения, президент" на русском и итальянском языках.
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Путин 7 октября отметил день рождения, ему исполнилось 72 года.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
 
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