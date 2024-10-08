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Взятые в плен в Курской области украинские разведчики отказались от обмена - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:34 08.10.2024 (обновлено: 17:10 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/plennye-1976922313.html
Взятые в плен в Курской области украинские разведчики отказались от обмена
Взятые в плен в Курской области украинские разведчики отказались от обмена - РИА Новости, 08.10.2024
Взятые в плен в Курской области украинские разведчики отказались от обмена
Украинские разведчики-десантники, которых взяли в плен в Курской области, отказались от обмена и призвали сослуживцев складывать оружие и сдаваться, следует из... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:34
2024-10-08T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
житомир
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 8 окт — РИА Новости. Украинские разведчики-десантники, которых взяли в плен в Курской области, отказались от обмена и призвали сослуживцев складывать оружие и сдаваться, следует из видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. &quot;Отправили. В Черниговской области поймали и отправили. &lt;…&gt; Бросили. Ни командиров... Складывайте оружие. &lt;…&gt; Пусть сдаются и хотя бы живыми выйдут. [Если] в обмен уйду — потом опять отправят. Все равно погибну. Если можно остаться — лучше бы у вас&quot;, — сказал на допросе пленный разведчик-десантник из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.Один из пленных рассказал, что его мобилизовали в Черниговской области, другой сообщил, что он из Житомира. "Оба допрошенных десантника из захваченной в Курской области разведгруппы отказались от обмена и призвали ВСУ складывать оружие", — пояснил РИА Новости представитель российских силовых структур.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 7 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 21 тысячи солдат, 136 танков и сотни единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241007/morpekhi-1976244583.html
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черниговская область
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Украинские военные, взятые в плен в Курской области
Российские военные взяли в плен украинскую разведгруппу из 5 человек в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Взятые в плен заявили, что не хотят возвращаться на Украину, и призвали ВСУ складывать оружие.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, черниговская область, житомир, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Житомир, Курская область, Вооруженные силы Украины
Взятые в плен в Курской области украинские разведчики отказались от обмена

Взятые в плен разведчики-десантники ВСУ в Курской области отказались от обмена

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КУРСК, 8 окт — РИА Новости. Украинские разведчики-десантники, которых взяли в плен в Курской области, отказались от обмена и призвали сослуживцев складывать оружие и сдаваться, следует из видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«

"Отправили. В Черниговской области поймали и отправили. <…> Бросили. Ни командиров... Складывайте оружие. <…> Пусть сдаются и хотя бы живыми выйдут. [Если] в обмен уйду — потом опять отправят. Все равно погибну. Если можно остаться — лучше бы у вас", — сказал на допросе пленный разведчик-десантник из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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Один из пленных рассказал, что его мобилизовали в Черниговской области, другой сообщил, что он из Житомира.
"Оба допрошенных десантника из захваченной в Курской области разведгруппы отказались от обмена и призвали ВСУ складывать оружие", — пояснил РИА Новости представитель российских силовых структур.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 7 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 21 тысячи солдат, 136 танков и сотни единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерниговская областьЖитомирКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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