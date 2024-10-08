https://ria.ru/20241008/peskov-1977047531.html

Песков: усилия СНГ позитивно сказываются в период экономических изменений

Песков: усилия СНГ позитивно сказываются в период экономических изменений - РИА Новости, 08.10.2024

Песков: усилия СНГ позитивно сказываются в период экономических изменений

Происходят очень глубокие изменения в мировой экономике, в такой период потенциал сложения усилий в СНГ сказывается позитивно, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:41

2024-10-08T18:41

2024-10-08T18:41

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москва

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Происходят очень глубокие изменения в мировой экономике, в такой период потенциал сложения усилий в СНГ сказывается позитивно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Происходят очень глубокие изменения в мировой экономике, и как раз здесь потенциал сложения усилий очень позитивно сказывается", - сказал Песков телеканалу "Звезда" после состоявшегося в Москве саммита СНГ.

https://ria.ru/20241008/peskov-1977046778.html

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