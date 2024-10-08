https://ria.ru/20241008/peskov-1977047531.html
Песков: усилия СНГ позитивно сказываются в период экономических изменений
Песков: усилия СНГ позитивно сказываются в период экономических изменений - РИА Новости, 08.10.2024
Песков: усилия СНГ позитивно сказываются в период экономических изменений
Происходят очень глубокие изменения в мировой экономике, в такой период потенциал сложения усилий в СНГ сказывается позитивно, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:41
2024-10-08T18:41
2024-10-08T18:41
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Происходят очень глубокие изменения в мировой экономике, в такой период потенциал сложения усилий в СНГ сказывается позитивно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Происходят очень глубокие изменения в мировой экономике, и как раз здесь потенциал сложения усилий очень позитивно сказывается", - сказал Песков телеканалу "Звезда" после состоявшегося в Москве саммита СНГ.
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россия, москва, дмитрий песков, снг, в мире
Россия, Москва, Дмитрий Песков, СНГ, В мире
Песков: усилия СНГ позитивно сказываются в период экономических изменений
Песков: усилия СНГ позитивно сказываются в период изменений в экономике мира