https://ria.ru/20241008/peskov-1976998527.html

Все лидеры СНГ приняли участие в неформальной встрече, заявил Песков

Все лидеры СНГ приняли участие в неформальной встрече, заявил Песков - РИА Новости, 08.10.2024

Все лидеры СНГ приняли участие в неформальной встрече, заявил Песков

Все лидеры стран-участниц СНГ приняли участие в неформальной встрече в резиденции российского президента в Ново-Огарево в понедельник, поздравили Владимира... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:28

2024-10-08T15:28

2024-10-08T15:28

политика

россия

дмитрий песков

снг

владимир путин

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Все лидеры стран-участниц СНГ приняли участие в неформальной встрече в резиденции российского президента в Ново-Огарево в понедельник, поздравили Владимира Путина с днем рождения, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Лидеры СНГ все были в Ново-Огарево, поздравляли Путина с днем рождения", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что только лидеры СНГ знают о деталях прошедшей встречи. Отметил, что мероприятие было "абсолютно частное", включающее в себя неформальное общение."Хотя, как показывает практика, в ходе таких общений всегда обсуждаются и субстантивные вопросы", - добавил Песков.

https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976992875.html

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политика, россия, дмитрий песков, снг, владимир путин