https://ria.ru/20241008/peskov-1976998527.html
Все лидеры СНГ приняли участие в неформальной встрече, заявил Песков
Все лидеры СНГ приняли участие в неформальной встрече, заявил Песков - РИА Новости, 08.10.2024
Все лидеры СНГ приняли участие в неформальной встрече, заявил Песков
Все лидеры стран-участниц СНГ приняли участие в неформальной встрече в резиденции российского президента в Ново-Огарево в понедельник, поздравили Владимира... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:28
2024-10-08T15:28
2024-10-08T15:28
политика
россия
дмитрий песков
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владимир путин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Все лидеры стран-участниц СНГ приняли участие в неформальной встрече в резиденции российского президента в Ново-Огарево в понедельник, поздравили Владимира Путина с днем рождения, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Лидеры СНГ все были в Ново-Огарево, поздравляли Путина с днем рождения", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что только лидеры СНГ знают о деталях прошедшей встречи. Отметил, что мероприятие было "абсолютно частное", включающее в себя неформальное общение."Хотя, как показывает практика, в ходе таких общений всегда обсуждаются и субстантивные вопросы", - добавил Песков.
https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976992875.html
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политика, россия, дмитрий песков, снг, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, СНГ, Владимир Путин
Все лидеры СНГ приняли участие в неформальной встрече, заявил Песков
Песков: все лидеры СНГ приняли участие в неформальной встрече в Ново-Огарево
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Все лидеры стран-участниц СНГ приняли участие в неформальной встрече в резиденции российского президента в Ново-Огарево в понедельник, поздравили Владимира Путина с днем рождения, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Лидеры СНГ все были в Ново-Огарево, поздравляли Путина с днем рождения", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что только лидеры СНГ знают о деталях прошедшей встречи. Отметил, что мероприятие было "абсолютно частное", включающее в себя неформальное общение.
"Хотя, как показывает практика, в ходе таких общений всегда обсуждаются и субстантивные вопросы", - добавил Песков.