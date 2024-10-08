https://ria.ru/20241008/peregovory-1976993619.html

Песков назвал темы переговоров Путина с Алиевым и Пашиняном

Песков назвал темы переговоров Путина с Алиевым и Пашиняном - РИА Новости, 08.10.2024

Песков назвал темы переговоров Путина с Алиевым и Пашиняном

Тема Зангезурского коридора наверняка затрагивалась в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина со своими коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:13

2024-10-08T15:13

2024-10-08T15:13

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Тема Зангезурского коридора наверняка затрагивалась в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина со своими коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Путин же по отдельности переговорил с глазу на глаз с каждым из них. Причем президент, наверное, по полчаса просидел, поэтому там наверняка был обмен мнениями. Ну и тема Зангезурского коридора тоже затрагивалась", - сказал Песков журналистам во вторник. Так он ответил на вопрос, обсуждалась ли тема Зангезурского коридора в ходе встреч российского лидера со своими коллегами из Армении и Азербайджана.

https://ria.ru/20241008/putin-1976942066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

цены на нефть, азербайджан, армения, россия, владимир путин, дмитрий песков, ильхам алиев