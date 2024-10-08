https://ria.ru/20241008/peregovory-1976993619.html
Песков назвал темы переговоров Путина с Алиевым и Пашиняном
Песков назвал темы переговоров Путина с Алиевым и Пашиняном - РИА Новости, 08.10.2024
Песков назвал темы переговоров Путина с Алиевым и Пашиняном
Тема Зангезурского коридора наверняка затрагивалась в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина со своими коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:13
2024-10-08T15:13
2024-10-08T15:13
цены на нефть
азербайджан
армения
россия
владимир путин
дмитрий песков
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976979262_0:167:3194:1964_1920x0_80_0_0_9f623389c59d96887c64eec75b313c55.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Тема Зангезурского коридора наверняка затрагивалась в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина со своими коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Путин же по отдельности переговорил с глазу на глаз с каждым из них. Причем президент, наверное, по полчаса просидел, поэтому там наверняка был обмен мнениями. Ну и тема Зангезурского коридора тоже затрагивалась", - сказал Песков журналистам во вторник. Так он ответил на вопрос, обсуждалась ли тема Зангезурского коридора в ходе встреч российского лидера со своими коллегами из Армении и Азербайджана.
https://ria.ru/20241008/putin-1976942066.html
азербайджан
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976979262_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb24c3691f6213c73c88b585c1015370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, азербайджан, армения, россия, владимир путин, дмитрий песков, ильхам алиев
Цены на нефть, Азербайджан, Армения, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Ильхам Алиев
Песков назвал темы переговоров Путина с Алиевым и Пашиняном
Песков: Путин обсудил Зангезурский коридор на переговорах с Алиевым и Пашиняном
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Тема Зангезурского коридора наверняка затрагивалась в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина со своими коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Путин же по отдельности переговорил с глазу на глаз с каждым из них. Причем президент, наверное, по полчаса просидел, поэтому там наверняка был обмен мнениями. Ну и тема Зангезурского коридора тоже затрагивалась", - сказал Песков журналистам во вторник.
Так он ответил на вопрос, обсуждалась ли тема Зангезурского коридора в ходе встреч российского лидера со своими коллегами из Армении и Азербайджана.