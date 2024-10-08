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Песков назвал темы переговоров Путина с Алиевым и Пашиняном - РИА Новости, 08.10.2024
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15:13 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/peregovory-1976993619.html
Песков назвал темы переговоров Путина с Алиевым и Пашиняном
Песков назвал темы переговоров Путина с Алиевым и Пашиняном - РИА Новости, 08.10.2024
Песков назвал темы переговоров Путина с Алиевым и Пашиняном
Тема Зангезурского коридора наверняка затрагивалась в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина со своими коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:13
2024-10-08T15:13
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Тема Зангезурского коридора наверняка затрагивалась в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина со своими коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Путин же по отдельности переговорил с глазу на глаз с каждым из них. Причем президент, наверное, по полчаса просидел, поэтому там наверняка был обмен мнениями. Ну и тема Зангезурского коридора тоже затрагивалась", - сказал Песков журналистам во вторник. Так он ответил на вопрос, обсуждалась ли тема Зангезурского коридора в ходе встреч российского лидера со своими коллегами из Армении и Азербайджана.
https://ria.ru/20241008/putin-1976942066.html
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цены на нефть, азербайджан, армения, россия, владимир путин, дмитрий песков, ильхам алиев
Цены на нефть, Азербайджан, Армения, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Ильхам Алиев
Песков назвал темы переговоров Путина с Алиевым и Пашиняном

Песков: Путин обсудил Зангезурский коридор на переговорах с Алиевым и Пашиняном

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Тема Зангезурского коридора наверняка затрагивалась в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина со своими коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Путин же по отдельности переговорил с глазу на глаз с каждым из них. Причем президент, наверное, по полчаса просидел, поэтому там наверняка был обмен мнениями. Ну и тема Зангезурского коридора тоже затрагивалась", - сказал Песков журналистам во вторник.
Так он ответил на вопрос, обсуждалась ли тема Зангезурского коридора в ходе встреч российского лидера со своими коллегами из Армении и Азербайджана.
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