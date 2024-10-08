https://ria.ru/20241008/pensii-1976943776.html
В Госдуме отреагировали на идею о выплате 13-й пенсии в конце года
В Госдуме отреагировали на идею о выплате 13-й пенсии в конце года - РИА Новости, 08.10.2024
В Госдуме отреагировали на идею о выплате 13-й пенсии в конце года
Депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с "Лентой.ру" усомнилась в возможности реализовать идею о выплате 13-й пенсии в конце года. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:26
2024-10-08T12:26
2024-10-08T13:13
общество
госдума рф
светлана бессараб
сергей миронов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962985149_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_7762b402e948fa8999e95af5c19757b5.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с "Лентой.ру" усомнилась в возможности реализовать идею о выплате 13-й пенсии в конце года. "<...> Достаточно сложно себе представить, каким образом компенсировать эту недостающую часть, которую мы не получим и не выплатим в Пенсионный фонд", — сказала депутат.Она отметила, что не все получают 13-ю зарплату, а значит не платят страховые взносы. Бессараб добавила, что авторам нужно предусмотреть, каким образом найти средства на данную инициативу.Ранее глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, которые получают страховую пенсию по старости. Накануне глава Минфина Антон Силуанов во время выступления в Совфеде заявил, что российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции в 2025 году.
https://ria.ru/20240910/pensiya-1727617636.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962985149_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d744a0ed996e24760b713ffb4053daa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, светлана бессараб, сергей миронов
Общество, Госдума РФ, Светлана Бессараб, Сергей Миронов
В Госдуме отреагировали на идею о выплате 13-й пенсии в конце года
Депутат Бессараб назвала идею выплачивать 13-ю пенсию в конце года популистской
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с "Лентой.ру"
усомнилась в возможности реализовать идею о выплате 13-й пенсии в конце года.
"<...> Достаточно сложно себе представить, каким образом компенсировать эту недостающую часть, которую мы не получим и не выплатим в Пенсионный фонд", — сказала депутат.
Она отметила, что не все получают 13-ю зарплату, а значит не платят страховые взносы. Бессараб добавила, что авторам нужно предусмотреть, каким образом найти средства на данную инициативу.
Ранее глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, которые получают страховую пенсию по старости.
Накануне глава Минфина Антон Силуанов во время выступления в Совфеде заявил, что российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции в 2025 году.