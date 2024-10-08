https://ria.ru/20241008/pensii-1976943776.html

В Госдуме отреагировали на идею о выплате 13-й пенсии в конце года

В Госдуме отреагировали на идею о выплате 13-й пенсии в конце года - РИА Новости, 08.10.2024

В Госдуме отреагировали на идею о выплате 13-й пенсии в конце года

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с "Лентой.ру" усомнилась в возможности реализовать идею о выплате 13-й пенсии в конце года. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:26

2024-10-08T12:26

2024-10-08T13:13

общество

госдума рф

светлана бессараб

сергей миронов

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с "Лентой.ру" усомнилась в возможности реализовать идею о выплате 13-й пенсии в конце года. "<...> Достаточно сложно себе представить, каким образом компенсировать эту недостающую часть, которую мы не получим и не выплатим в Пенсионный фонд", — сказала депутат.Она отметила, что не все получают 13-ю зарплату, а значит не платят страховые взносы. Бессараб добавила, что авторам нужно предусмотреть, каким образом найти средства на данную инициативу.Ранее глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, которые получают страховую пенсию по старости. Накануне глава Минфина Антон Силуанов во время выступления в Совфеде заявил, что российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции в 2025 году.

https://ria.ru/20240910/pensiya-1727617636.html

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общество, госдума рф, светлана бессараб, сергей миронов