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В Госдуме отреагировали на идею о выплате 13-й пенсии в конце года - РИА Новости, 08.10.2024
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12:26 08.10.2024 (обновлено: 13:13 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/pensii-1976943776.html
В Госдуме отреагировали на идею о выплате 13-й пенсии в конце года
В Госдуме отреагировали на идею о выплате 13-й пенсии в конце года - РИА Новости, 08.10.2024
В Госдуме отреагировали на идею о выплате 13-й пенсии в конце года
Депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с "Лентой.ру" усомнилась в возможности реализовать идею о выплате 13-й пенсии в конце года. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:26
2024-10-08T13:13
общество
госдума рф
светлана бессараб
сергей миронов
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с "Лентой.ру" усомнилась в возможности реализовать идею о выплате 13-й пенсии в конце года. "&lt;...&gt; Достаточно сложно себе представить, каким образом компенсировать эту недостающую часть, которую мы не получим и не выплатим в Пенсионный фонд", — сказала депутат.Она отметила, что не все получают 13-ю зарплату, а значит не платят страховые взносы. Бессараб добавила, что авторам нужно предусмотреть, каким образом найти средства на данную инициативу.Ранее глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, которые получают страховую пенсию по старости. Накануне глава Минфина Антон Силуанов во время выступления в Совфеде заявил, что российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции в 2025 году.
https://ria.ru/20240910/pensiya-1727617636.html
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общество, госдума рф, светлана бессараб, сергей миронов
Общество, Госдума РФ, Светлана Бессараб, Сергей Миронов
В Госдуме отреагировали на идею о выплате 13-й пенсии в конце года

Депутат Бессараб назвала идею выплачивать 13-ю пенсию в конце года популистской

© iStock.com / Denis VostrikovПенсионер пересчитывает деньги
Пенсионер пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© iStock.com / Denis Vostrikov
Пенсионер пересчитывает деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с "Лентой.ру" усомнилась в возможности реализовать идею о выплате 13-й пенсии в конце года.
"<...> Достаточно сложно себе представить, каким образом компенсировать эту недостающую часть, которую мы не получим и не выплатим в Пенсионный фонд", — сказала депутат.

Она отметила, что не все получают 13-ю зарплату, а значит не платят страховые взносы. Бессараб добавила, что авторам нужно предусмотреть, каким образом найти средства на данную инициативу.
Ранее глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, которые получают страховую пенсию по старости.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов во время выступления в Совфеде заявил, что российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции в 2025 году.
Пенсионный возраст - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Пенсионный возраст в 2024 — когда выходят на пенсию мужчины и женщины
10 сентября, 10:33
 
ОбществоГосдума РФСветлана БессарабСергей Миронов
 
 
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