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Патрушев рассказал о ситуации с вывозом мусора - РИА Новости, 08.10.2024
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14:39 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/patrushev-1976984511.html
Патрушев рассказал о ситуации с вывозом мусора
Патрушев рассказал о ситуации с вывозом мусора - РИА Новости, 08.10.2024
Патрушев рассказал о ситуации с вывозом мусора
Россияне до сих пор могут видеть невывезенные отходы у себя во дворах, в регионах, где "мусорная" реформа буксует, должна в установленные сроки появиться... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:39
2024-10-08T14:39
россия
дмитрий патрушев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россияне до сих пор могут видеть невывезенные отходы у себя во дворах, в регионах, где "мусорная" реформа буксует, должна в установленные сроки появиться необходимая инфраструктура, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "К региональным операторам остаются вопросы о качестве их работы. Есть проблемы в части финансовой устойчивости, собираемости платежей, нехватки техники и контейнеров. Все это в конечном итоге приводит к тому, что люди до сих пор могут видеть невывезенный мусор у себя во дворах, а это не перекроет никакие наши с вами отчетные показатели", - сказал Патрушев на пленарной сессии Российского экологического форума. По его словам, Минприроды, РЭО и регионам, где "мусорная" реформа не до конца реализована, даны поручения с конкретными сроками, которые касаются, в том числе создания инфраструктуры для сбора, вывоза и переработки отходов. "Отмечу, что будут проанализированы абсолютно все субъекты и деятельность каждого регионального оператора", - сказал вице-премьер. Российский экологический форум проходит с 7 по 9 октября в главном корпусе СберУниверситета. Старт "мусорной" реформе в России был дан 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в национальный проект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% количества отходов, направляемых на мусорные полигоны.
https://ria.ru/20240911/makrushin-1972042668.html
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россия, дмитрий патрушев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Патрушев рассказал о ситуации с вывозом мусора

Патрушев: россияне до сих пор могут видеть невывезенные отходы у себя во дворах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россияне до сих пор могут видеть невывезенные отходы у себя во дворах, в регионах, где "мусорная" реформа буксует, должна в установленные сроки появиться необходимая инфраструктура, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"К региональным операторам остаются вопросы о качестве их работы. Есть проблемы в части финансовой устойчивости, собираемости платежей, нехватки техники и контейнеров. Все это в конечном итоге приводит к тому, что люди до сих пор могут видеть невывезенный мусор у себя во дворах, а это не перекроет никакие наши с вами отчетные показатели", - сказал Патрушев на пленарной сессии Российского экологического форума.
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По его словам, Минприроды, РЭО и регионам, где "мусорная" реформа не до конца реализована, даны поручения с конкретными сроками, которые касаются, в том числе создания инфраструктуры для сбора, вывоза и переработки отходов.
"Отмечу, что будут проанализированы абсолютно все субъекты и деятельность каждого регионального оператора", - сказал вице-премьер.
Российский экологический форум проходит с 7 по 9 октября в главном корпусе СберУниверситета.
Старт "мусорной" реформе в России был дан 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в национальный проект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% количества отходов, направляемых на мусорные полигоны.
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РоссияДмитрий ПатрушевМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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