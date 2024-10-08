https://ria.ru/20241008/patrushev-1976984511.html

Патрушев рассказал о ситуации с вывозом мусора

Патрушев рассказал о ситуации с вывозом мусора - РИА Новости, 08.10.2024

Патрушев рассказал о ситуации с вывозом мусора

Россияне до сих пор могут видеть невывезенные отходы у себя во дворах, в регионах, где "мусорная" реформа буксует, должна в установленные сроки появиться... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:39

2024-10-08T14:39

2024-10-08T14:39

россия

дмитрий патрушев

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970330327_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5f8ac53b13c3fbf2d6ab492a2c305e6.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россияне до сих пор могут видеть невывезенные отходы у себя во дворах, в регионах, где "мусорная" реформа буксует, должна в установленные сроки появиться необходимая инфраструктура, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "К региональным операторам остаются вопросы о качестве их работы. Есть проблемы в части финансовой устойчивости, собираемости платежей, нехватки техники и контейнеров. Все это в конечном итоге приводит к тому, что люди до сих пор могут видеть невывезенный мусор у себя во дворах, а это не перекроет никакие наши с вами отчетные показатели", - сказал Патрушев на пленарной сессии Российского экологического форума. По его словам, Минприроды, РЭО и регионам, где "мусорная" реформа не до конца реализована, даны поручения с конкретными сроками, которые касаются, в том числе создания инфраструктуры для сбора, вывоза и переработки отходов. "Отмечу, что будут проанализированы абсолютно все субъекты и деятельность каждого регионального оператора", - сказал вице-премьер. Российский экологический форум проходит с 7 по 9 октября в главном корпусе СберУниверситета. Старт "мусорной" реформе в России был дан 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в национальный проект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% количества отходов, направляемых на мусорные полигоны.

https://ria.ru/20240911/makrushin-1972042668.html

https://ria.ru/20240920/otkhody-1973756307.html

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россия, дмитрий патрушев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)