https://ria.ru/20241008/pashinyan-1976964753.html

Пашинян прокатился по Москве на велосипеде

Пашинян прокатился по Москве на велосипеде - РИА Новости, 08.10.2024

Пашинян прокатился по Москве на велосипеде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в Telegram-канале, что устроил велопрогулку в Москве. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:26

2024-10-08T13:26

2024-10-08T13:35

армения

москва

россия

никол пашинян

владимир путин

снг

общество

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ЕРЕВАН, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в Telegram-канале, что устроил велопрогулку в Москве. Видеокадры, где он едет на велосипеде по российской столице, Пашинян выложил в своем Telegram-канале. "На берегу Москвы-реки есть очень хорошая велодорожка, и сегодня у нас была велосипедная прогулка", - сказал Пашинян в кадре. Во вторник Пашинян встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и примет участие в саммите СНГ.

https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976708068.html

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Велопрогулка Пашиняна по Москве Пашинян, прибывший в Москву для участия в саммите СНГ, прокатился по столице на велосипеде. 2024-10-08T13:26 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

армения, москва, россия, никол пашинян, владимир путин, снг, общество