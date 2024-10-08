https://ria.ru/20241008/pashinyan-1976964753.html
Пашинян прокатился по Москве на велосипеде
Пашинян прокатился по Москве на велосипеде - РИА Новости, 08.10.2024
Пашинян прокатился по Москве на велосипеде
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в Telegram-канале, что устроил велопрогулку в Москве. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:26
2024-10-08T13:26
2024-10-08T13:35
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в Telegram-канале, что устроил велопрогулку в Москве. Видеокадры, где он едет на велосипеде по российской столице, Пашинян выложил в своем Telegram-канале. "На берегу Москвы-реки есть очень хорошая велодорожка, и сегодня у нас была велосипедная прогулка", - сказал Пашинян в кадре. Во вторник Пашинян встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и примет участие в саммите СНГ.
https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976708068.html
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Велопрогулка Пашиняна по Москве
Пашинян, прибывший в Москву для участия в саммите СНГ, прокатился по столице на велосипеде.
2024-10-08T13:26
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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армения, москва, россия, никол пашинян, владимир путин, снг, общество
Армения, Москва, Россия, Никол Пашинян, Владимир Путин, СНГ, Общество
Пашинян прокатился по Москве на велосипеде
Премьер Армении Пашинян показал кадры велопрогулки по берегу Москвы-реки