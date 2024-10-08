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Житель Приднестровья получил срок за жестокое убийство своей собаки - РИА Новости, 08.10.2024
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14:29 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/ovcharka-1976982615.html
Житель Приднестровья получил срок за жестокое убийство своей собаки
Житель Приднестровья получил срок за жестокое убийство своей собаки - РИА Новости, 08.10.2024
Житель Приднестровья получил срок за жестокое убийство своей собаки
Житель села Ближний Хутор в Приднестровье получил реальный срок за жестокое убийство своей овчарки, сообщает пресс-служба прокуратуры непризнанной... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:29
2024-10-08T14:29
приднестровская молдавская республика
происшествия
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ТИРАСПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Житель села Ближний Хутор в Приднестровье получил реальный срок за жестокое убийство своей овчарки, сообщает пресс-служба прокуратуры непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. "Тираспольский городской суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимого виновным по части 1 статьи 243 УК ПМР, назначив ему два года лишения свободы... в исправительной колонии общего режима. Однако осужденный обжаловал приговор. В результате рассмотрения дела кассационной инстанцией... наказание было снижено до 1 года и 10 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении. В сентябре 2022 года подсудимый несколько раз ударил колюще-режущим предметом собаку, которая находилась на привязи у его дома, а затем бросил еще живого пса на проезжей части соседней улицы. Через несколько часов очевидцы вызвали ветеринара, однако спасти животное не удалось. На суде фигурант не признал вину и в содеянном не раскаялся.
https://ria.ru/20240711/cheljabinsk-1959031082.html
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приднестровская молдавская республика, происшествия
Приднестровская Молдавская Республика, Происшествия
Житель Приднестровья получил срок за жестокое убийство своей собаки

Житель Приднестровья получил реальный срок за жестокое убийство своей овчарки

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Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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ТИРАСПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Житель села Ближний Хутор в Приднестровье получил реальный срок за жестокое убийство своей овчарки, сообщает пресс-служба прокуратуры непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.
"Тираспольский городской суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимого виновным по части 1 статьи 243 УК ПМР, назначив ему два года лишения свободы... в исправительной колонии общего режима. Однако осужденный обжаловал приговор. В результате рассмотрения дела кассационной инстанцией... наказание было снижено до 1 года и 10 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.
В сентябре 2022 года подсудимый несколько раз ударил колюще-режущим предметом собаку, которая находилась на привязи у его дома, а затем бросил еще живого пса на проезжей части соседней улицы. Через несколько часов очевидцы вызвали ветеринара, однако спасти животное не удалось. На суде фигурант не признал вину и в содеянном не раскаялся.
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Приднестровская Молдавская РеспубликаПроисшествия
 
 
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