https://ria.ru/20241008/ovcharka-1976982615.html

Житель Приднестровья получил срок за жестокое убийство своей собаки

Житель Приднестровья получил срок за жестокое убийство своей собаки - РИА Новости, 08.10.2024

Житель Приднестровья получил срок за жестокое убийство своей собаки

Житель села Ближний Хутор в Приднестровье получил реальный срок за жестокое убийство своей овчарки, сообщает пресс-служба прокуратуры непризнанной... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:29

2024-10-08T14:29

2024-10-08T14:29

приднестровская молдавская республика

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Житель села Ближний Хутор в Приднестровье получил реальный срок за жестокое убийство своей овчарки, сообщает пресс-служба прокуратуры непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. "Тираспольский городской суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимого виновным по части 1 статьи 243 УК ПМР, назначив ему два года лишения свободы... в исправительной колонии общего режима. Однако осужденный обжаловал приговор. В результате рассмотрения дела кассационной инстанцией... наказание было снижено до 1 года и 10 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении. В сентябре 2022 года подсудимый несколько раз ударил колюще-режущим предметом собаку, которая находилась на привязи у его дома, а затем бросил еще живого пса на проезжей части соседней улицы. Через несколько часов очевидцы вызвали ветеринара, однако спасти животное не удалось. На суде фигурант не признал вину и в содеянном не раскаялся.

https://ria.ru/20240711/cheljabinsk-1959031082.html

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приднестровская молдавская республика, происшествия