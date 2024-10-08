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Путин рассказал о развитии отношений России и Азербайджана - РИА Новости, 08.10.2024
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12:15 08.10.2024 (обновлено: 12:25 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/otnosheniya-1976940349.html
Путин рассказал о развитии отношений России и Азербайджана
Путин рассказал о развитии отношений России и Азербайджана - РИА Новости, 08.10.2024
Путин рассказал о развитии отношений России и Азербайджана
Отношения России и Азербайджана развиваются позитивно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:15
2024-10-08T12:25
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
снг
в мире
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Отношения России и Азербайджана развиваются позитивно, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу сразу отметить, что отношения развиваются позитивно. Мы отмечали это еще во время официального визита в Азербайджан... 4,3 миллиарда долларов торговый оборот, четыре с лишним миллиарда (долларов) наши прямые инвестиции в азербайджанскую экономику", - сказал Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.Встреча проходит на полях саммита СНГ. Главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана. У Путина во вторник также запланирована отдельная встреча с премьером Армении Николом Пашиняном.
https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976818491.html
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россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, снг, в мире
Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, СНГ, В мире
Путин рассказал о развитии отношений России и Азербайджана

Путин: отношения России и Азербайджана развиваются позитивно

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Отношения России и Азербайджана развиваются позитивно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу сразу отметить, что отношения развиваются позитивно. Мы отмечали это еще во время официального визита в Азербайджан... 4,3 миллиарда долларов торговый оборот, четыре с лишним миллиарда (долларов) наши прямые инвестиции в азербайджанскую экономику", - сказал Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Встреча проходит на полях саммита СНГ. Главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана. У Путина во вторник также запланирована отдельная встреча с премьером Армении Николом Пашиняном.
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
Вчера, 00:52
 
РоссияАзербайджанВладимир ПутинИльхам АлиевСНГВ мире
 
 
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