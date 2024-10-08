https://ria.ru/20241008/otnosheniya-1976940349.html

Путин рассказал о развитии отношений России и Азербайджана

Путин рассказал о развитии отношений России и Азербайджана - РИА Новости, 08.10.2024

Путин рассказал о развитии отношений России и Азербайджана

Отношения России и Азербайджана развиваются позитивно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:15

2024-10-08T12:15

2024-10-08T12:25

россия

азербайджан

владимир путин

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Отношения России и Азербайджана развиваются позитивно, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу сразу отметить, что отношения развиваются позитивно. Мы отмечали это еще во время официального визита в Азербайджан... 4,3 миллиарда долларов торговый оборот, четыре с лишним миллиарда (долларов) наши прямые инвестиции в азербайджанскую экономику", - сказал Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.Встреча проходит на полях саммита СНГ. Главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана. У Путина во вторник также запланирована отдельная встреча с премьером Армении Николом Пашиняном.

https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976818491.html

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россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, снг, в мире