https://ria.ru/20241008/otnosheniya-1976940349.html
Путин рассказал о развитии отношений России и Азербайджана
Путин рассказал о развитии отношений России и Азербайджана - РИА Новости, 08.10.2024
Путин рассказал о развитии отношений России и Азербайджана
Отношения России и Азербайджана развиваются позитивно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:15
2024-10-08T12:15
2024-10-08T12:25
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Отношения России и Азербайджана развиваются позитивно, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу сразу отметить, что отношения развиваются позитивно. Мы отмечали это еще во время официального визита в Азербайджан... 4,3 миллиарда долларов торговый оборот, четыре с лишним миллиарда (долларов) наши прямые инвестиции в азербайджанскую экономику", - сказал Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.Встреча проходит на полях саммита СНГ. Главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана. У Путина во вторник также запланирована отдельная встреча с премьером Армении Николом Пашиняном.
https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976818491.html
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россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, снг, в мире
Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, СНГ, В мире
Путин рассказал о развитии отношений России и Азербайджана
Путин: отношения России и Азербайджана развиваются позитивно
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Отношения России и Азербайджана развиваются позитивно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу сразу отметить, что отношения развиваются позитивно. Мы отмечали это еще во время официального визита в Азербайджан... 4,3 миллиарда долларов торговый оборот, четыре с лишним миллиарда (долларов) наши прямые инвестиции в азербайджанскую экономику", - сказал Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Встреча проходит на полях саммита СНГ. Главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана. У Путина во вторник также запланирована отдельная встреча с премьером Армении Николом Пашиняном.