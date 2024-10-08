https://ria.ru/20241008/oteli-1977017336.html

Забронировать отели в России теперь можно на "Авито Путешествиях"

Забронировать отели в России теперь можно на "Авито Путешествиях" - РИА Новости, 08.10.2024

Забронировать отели в России теперь можно на "Авито Путешествиях"

Для пользователей "Авито Путешествий" стала доступна функция бронирования отелей и гостиниц в России, к сервису уже подключились свыше 13 тысяч объектов,... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:54

2024-10-08T16:54

2024-10-08T16:54

россия

южный регион (мальдивы)

северный кавказ

авито

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Для пользователей "Авито Путешествий" стала доступна функция бронирования отелей и гостиниц в России, к сервису уже подключились свыше 13 тысяч объектов, сообщает пресс-служба компании.На сегодняшний день порядка 55% пользователей платформы при поиске жилья готовы рассматривать как квартиры, так и гостиницы."Над развитием "Авито Путешествий" работают 500 человек, включая около 100 сотрудников из команды Product & Tech. <…> ключевым для нас остается вопрос безопасности: процесс бронирования на "Авито Путешествиях" организован так же надежно, как и через отели", — приводятся в сообщении слова руководителя направления "Авито Путешествия" Артема Кромочкина.Из 13 тысяч отелей, представленных в данном сервисе, 2 844 гостиницы расположены в Южном регионе и на Северном Кавказе, 2599 — в Москве и Центральном округе, 2 333 — в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе, 1 998 — в Поволжье, 1 839 — в Сибири, 1 062 — в Уральском округе, 672 — на Дальнем Востоке.По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, в 2022 году ожил интерес к российским курортам. Не упустили возможность воспользоваться ситуацией достаточно большое количество компаний. "Больше всего путешественников привлекают такие возможности как получение кешбэка, а также удобство и легкость бронирования. Учитывая размер аудитории, "Авито" имеет все возможности при правильном построении продуктовых и технологических инициатив завоевать значительную долю на этом рынке", - сказал Кусков.Согласно опросу "Авито Путешествий", при выборе площадки для бронирования отелей самым значимым фактором пользователи называют безопасность (24%). Каждый третий респондент (33%) отмечает важность наличия поддержки в режиме 24/7 от онлайн-площадки. Второй по значимости фактор при выборе площадки для бронирования номера — большое количество предложений. Так ответили 20% респондентов. Кроме того, 44% россиян доверяют сервисам онлайн-бронирования исходя из рекомендаций знакомых и друзей. Еще 27% ориентируются на отзывы в интернете, а у 21% доверие вызывает позитивный опыт использования других сервисов той же компании. Исследование проводилось онлайн среди 10 тысяч жителей по всей России в возрасте от 18 лет в сентябре 2024 года.Сервис "Авито Путешествия" был запущен в апреле 2024 года.

https://ria.ru/20240818/arenda-1966844762.html

россия

южный регион (мальдивы)

северный кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, южный регион (мальдивы), северный кавказ, авито