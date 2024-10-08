Рейтинг@Mail.ru
Выставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Челябинске - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 08.10.2024 (обновлено: 10:22 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/osvobozhdenie-1976784261.html
Выставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Челябинске
Выставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Челябинске - РИА Новости, 08.10.2024
Выставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Челябинске
Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл", посвященная трудовому подвигу жителей Урала, открылась в Южно-Уральском государственном РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T09:00
2024-10-08T10:22
социальный навигатор
общество
освобождение. путь к победе
челябинск
россия
великая отечественная война (1941-1945)
урал
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928641779_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_37b46b6f699b9eb324a5de68eb9e6f17.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл", посвященная трудовому подвигу жителей Урала, открылась в Южно-Уральском государственном университете в Челябинске.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В рамках проекта отражены события 1944–1945 годов через образы простых людей в ходе освобождения территорий СССР. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу.По словам ректора Южно-Уральского государственного университета Александра Вагнера, тема Великой Отечественной войны, а особенно предприятий тыла в эти годы особенно близка вузу.&quot;Холодной зимой 1943 года в Челябинске начал работу Механико-машиностроительный институт — кузница инженерных кадров для легендарного Танкограда, спустя десятилетия ставший Южно-Уральским государственным университетом. Сегодняшние студенты и выпускники университета, как и их дедушки и бабушки, составляют основу и &quot;золотой фонд&quot; предприятий оборонно-промышленного комплекса Урала. Считаю очень правильным, что мы входим в юбилейный год Великой Победы с таким масштабным историческим проектом. Огромное спасибо коллегам из МИА &quot;Россия Сегодня&quot;, что выбрали ЮУрГУ одной из площадок и подарили всем нам драгоценные моменты памяти и истории, запечатленные в этих фотографиях&quot;, — рассказал Вагнер.Челябинск в период Великой Отечественной войны был крупнейшим центром оборонной промышленности. В область было эвакуировано более 200 различных предприятий и еще 35 крупных заводов построили с нуля. За военные годы он стал Танкоградом, на челябинских заводах было создано 13 типов новых танков.Символичность проекта отметил и депутат Госдумы Олег Голиков."Считаю символичным тот факт, что фотографии принимает вуз, рожденный в самый разгар Великой Отечественной. Выставка открывается в дни, когда вся Челябинская область вспоминает и чтит память героев Танкограда. Для нас, южноуральцев, это особый предмет для гордости за трудовые подвиги отцов и дедов, которые часто остаются в тени более известных боевых побед. Уверен, что выставка будет пользоваться огромной популярностью у студентов и гостей университета", — заявил Голиков.Проект носит гибридный характер, сочетая в себе фото-, аудио- и видеоформаты, реализуемые в том числе инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня"."Челябинск — город трудовой доблести и один из крупнейших промышленных центров нашей страны. Во времена Великой Отечественной сюда было эвакуировано более ста предприятий. Тогда, в начале войны, город оперативно наладил массовое производство танков и направил все силы на достижение победы. Нам всем нужно знать и не забывать о трудовом подвиге советского народа. Это период Великой Отечественной войны, когда люди проявили самоотверженность, преданность Родине и внесли значительный вклад в победу над фашизмом. Очень важно изучение и понимание масштабов событий тех лет, чтобы оценить вклад каждого человека и сохранить память о героях войны", — подчеркнула продюсер Службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Ольга Мангуш."Освобождение. Путь к Победе" – это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке".
https://ria.ru/20241001/osvobozhdenie-1974787692.html
https://ria.ru/20240903/osvobozhdenie-1968561676.html
челябинск
россия
урал
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928641779_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_463ee92c472a1f946af0eb25746773a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
социальный навигатор, общество, освобождение. путь к победе, челябинск, россия, великая отечественная война (1941-1945), урал, белоруссия, южно-уральский государственный университет, президентский фонд культурных инициатив, совинформбюро
Социальный навигатор, Общество, Освобождение. Путь к Победе, Челябинск, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Урал, Белоруссия, Южно-Уральский государственный университет, Президентский фонд культурных инициатив, Совинформбюро

Выставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Челябинске

© РИА НовостиФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе"
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл", посвященная трудовому подвигу жителей Урала, открылась в Южно-Уральском государственном университете в Челябинске.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В рамках проекта отражены события 1944–1945 годов через образы простых людей в ходе освобождения территорий СССР. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу.
По словам ректора Южно-Уральского государственного университета Александра Вагнера, тема Великой Отечественной войны, а особенно предприятий тыла в эти годы особенно близка вузу.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Сибирская закалка и уральская решимость. Как тыл стал ключом к Победе
1 октября, 09:00
«

"Холодной зимой 1943 года в Челябинске начал работу Механико-машиностроительный институт — кузница инженерных кадров для легендарного Танкограда, спустя десятилетия ставший Южно-Уральским государственным университетом. Сегодняшние студенты и выпускники университета, как и их дедушки и бабушки, составляют основу и "золотой фонд" предприятий оборонно-промышленного комплекса Урала. Считаю очень правильным, что мы входим в юбилейный год Великой Победы с таким масштабным историческим проектом. Огромное спасибо коллегам из МИА "Россия Сегодня", что выбрали ЮУрГУ одной из площадок и подарили всем нам драгоценные моменты памяти и истории, запечатленные в этих фотографиях", — рассказал Вагнер.

Челябинск в период Великой Отечественной войны был крупнейшим центром оборонной промышленности. В область было эвакуировано более 200 различных предприятий и еще 35 крупных заводов построили с нуля. За военные годы он стал Танкоградом, на челябинских заводах было создано 13 типов новых танков.
Символичность проекта отметил и депутат Госдумы Олег Голиков.
"Считаю символичным тот факт, что фотографии принимает вуз, рожденный в самый разгар Великой Отечественной. Выставка открывается в дни, когда вся Челябинская область вспоминает и чтит память героев Танкограда. Для нас, южноуральцев, это особый предмет для гордости за трудовые подвиги отцов и дедов, которые часто остаются в тени более известных боевых побед. Уверен, что выставка будет пользоваться огромной популярностью у студентов и гостей университета", — заявил Голиков.
Проект носит гибридный характер, сочетая в себе фото-, аудио- и видеоформаты, реализуемые в том числе инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня".
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Кузница Великой Победы. Как работало промышленное сердце СССР
3 сентября, 09:00
"Челябинск — город трудовой доблести и один из крупнейших промышленных центров нашей страны. Во времена Великой Отечественной сюда было эвакуировано более ста предприятий. Тогда, в начале войны, город оперативно наладил массовое производство танков и направил все силы на достижение победы. Нам всем нужно знать и не забывать о трудовом подвиге советского народа. Это период Великой Отечественной войны, когда люди проявили самоотверженность, преданность Родине и внесли значительный вклад в победу над фашизмом. Очень важно изучение и понимание масштабов событий тех лет, чтобы оценить вклад каждого человека и сохранить память о героях войны", — подчеркнула продюсер Службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Ольга Мангуш.
"Освобождение. Путь к Победе" – это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке".
 
Социальный навигаторОбществоОсвобождение. Путь к ПобедеЧелябинскРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)УралБелоруссияЮжно-Уральский государственный университетПрезидентский фонд культурных инициативСовинформбюро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала