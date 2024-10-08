https://ria.ru/20241008/osvobozhdenie-1976784261.html

Выставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Челябинске

Выставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Челябинске - РИА Новости, 08.10.2024

Выставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Челябинске

Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл", посвященная трудовому подвигу жителей Урала, открылась в Южно-Уральском государственном РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T09:00

2024-10-08T09:00

2024-10-08T10:22

социальный навигатор

общество

освобождение. путь к победе

челябинск

россия

великая отечественная война (1941-1945)

урал

белоруссия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл", посвященная трудовому подвигу жителей Урала, открылась в Южно-Уральском государственном университете в Челябинске.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В рамках проекта отражены события 1944–1945 годов через образы простых людей в ходе освобождения территорий СССР. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу.По словам ректора Южно-Уральского государственного университета Александра Вагнера, тема Великой Отечественной войны, а особенно предприятий тыла в эти годы особенно близка вузу."Холодной зимой 1943 года в Челябинске начал работу Механико-машиностроительный институт — кузница инженерных кадров для легендарного Танкограда, спустя десятилетия ставший Южно-Уральским государственным университетом. Сегодняшние студенты и выпускники университета, как и их дедушки и бабушки, составляют основу и "золотой фонд" предприятий оборонно-промышленного комплекса Урала. Считаю очень правильным, что мы входим в юбилейный год Великой Победы с таким масштабным историческим проектом. Огромное спасибо коллегам из МИА "Россия Сегодня", что выбрали ЮУрГУ одной из площадок и подарили всем нам драгоценные моменты памяти и истории, запечатленные в этих фотографиях", — рассказал Вагнер.Челябинск в период Великой Отечественной войны был крупнейшим центром оборонной промышленности. В область было эвакуировано более 200 различных предприятий и еще 35 крупных заводов построили с нуля. За военные годы он стал Танкоградом, на челябинских заводах было создано 13 типов новых танков.Символичность проекта отметил и депутат Госдумы Олег Голиков."Считаю символичным тот факт, что фотографии принимает вуз, рожденный в самый разгар Великой Отечественной. Выставка открывается в дни, когда вся Челябинская область вспоминает и чтит память героев Танкограда. Для нас, южноуральцев, это особый предмет для гордости за трудовые подвиги отцов и дедов, которые часто остаются в тени более известных боевых побед. Уверен, что выставка будет пользоваться огромной популярностью у студентов и гостей университета", — заявил Голиков.Проект носит гибридный характер, сочетая в себе фото-, аудио- и видеоформаты, реализуемые в том числе инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня"."Челябинск — город трудовой доблести и один из крупнейших промышленных центров нашей страны. Во времена Великой Отечественной сюда было эвакуировано более ста предприятий. Тогда, в начале войны, город оперативно наладил массовое производство танков и направил все силы на достижение победы. Нам всем нужно знать и не забывать о трудовом подвиге советского народа. Это период Великой Отечественной войны, когда люди проявили самоотверженность, преданность Родине и внесли значительный вклад в победу над фашизмом. Очень важно изучение и понимание масштабов событий тех лет, чтобы оценить вклад каждого человека и сохранить память о героях войны", — подчеркнула продюсер Службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Ольга Мангуш."Освобождение. Путь к Победе" – это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке".

https://ria.ru/20241001/osvobozhdenie-1974787692.html

https://ria.ru/20240903/osvobozhdenie-1968561676.html

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социальный навигатор, общество, освобождение. путь к победе, челябинск, россия, великая отечественная война (1941-1945), урал, белоруссия, южно-уральский государственный университет, президентский фонд культурных инициатив, совинформбюро