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Внуково работает в штатном режиме после ограничений для воздушных судов

Внуково работает в штатном режиме после ограничений для воздушных судов - РИА Новости, 08.10.2024

Внуково работает в штатном режиме после ограничений для воздушных судов

Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме после временных ограничений, дважды вводившихся за два часа, сообщили в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T21:23

2024-10-08T21:23

2024-10-08T22:08

москва

внуково (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме после временных ограничений, дважды вводившихся за два часа, сообщили в пресс-службе авиагавани."В период с 18:11 до 18:33 и с 19:39 до 20:25 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. <...> На данный момент Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", — говорится в заявлении.Как уточнили в аэропорте, эти меры привели к изменениям в расписании, из которого следует, что после 18.00 в авиагавани задержали 11 рейсов на вылет и 10 на посадку, при этом один полет полностью отменили, а четыре — перенаправили в другие аэропорты Москвы.

https://ria.ru/20240927/vnukovo-1975013471.html

москва

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2024

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москва, внуково (аэропорт), общество