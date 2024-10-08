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Внуково работает в штатном режиме после ограничений для воздушных судов - РИА Новости, 08.10.2024
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21:23 08.10.2024 (обновлено: 22:08 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/ogranicheniya--1977064594.html
Внуково работает в штатном режиме после ограничений для воздушных судов
Внуково работает в штатном режиме после ограничений для воздушных судов - РИА Новости, 08.10.2024
Внуково работает в штатном режиме после ограничений для воздушных судов
Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме после временных ограничений, дважды вводившихся за два часа, сообщили в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T21:23
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москва
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общество
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме после временных ограничений, дважды вводившихся за два часа, сообщили в пресс-службе авиагавани."В период с 18:11 до 18:33 и с 19:39 до 20:25 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. &lt;...&gt; На данный момент Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", — говорится в заявлении.Как уточнили в аэропорте, эти меры привели к изменениям в расписании, из которого следует, что после 18.00 в авиагавани задержали 11 рейсов на вылет и 10 на посадку, при этом один полет полностью отменили, а четыре — перенаправили в другие аэропорты Москвы.
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москва, внуково (аэропорт), общество
Москва, Внуково (аэропорт), Общество
Внуково работает в штатном режиме после ограничений для воздушных судов

В аэропорту Внуково дважды за два часа ограничили полеты

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТерминал А аэропорта "Внуково"
Терминал А аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Терминал А аэропорта "Внуково". Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме после временных ограничений, дважды вводившихся за два часа, сообщили в пресс-службе авиагавани.
"В период с 18:11 до 18:33 и с 19:39 до 20:25 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. <...> На данный момент Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", — говорится в заявлении.
Как уточнили в аэропорте, эти меры привели к изменениям в расписании, из которого следует, что после 18.00 в авиагавани задержали 11 рейсов на вылет и 10 на посадку, при этом один полет полностью отменили, а четыре — перенаправили в другие аэропорты Москвы.
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