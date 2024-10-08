https://ria.ru/20241008/ograblenie-1977051824.html

В Подмосковье ограбили главу компании-лицензиата товарного знака Starlink

В Подмосковье ограбили главу компании-лицензиата товарного знака Starlink - РИА Новости, 08.10.2024

В Подмосковье ограбили главу компании-лицензиата товарного знака Starlink

Неизвестные в Подмосковье ограбили руководителя компании, которая является лицензиатом товарного знака Starlink в России, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T19:21

2024-10-08T19:21

2024-10-08T19:21

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Неизвестные в Подмосковье ограбили руководителя компании, которая является лицензиатом товарного знака Starlink в России, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительным данным, неизвестные в Подмосковье ограбили главу компании ООО "СЛ Медиа" Марата Куникеева. Его фирма является лицензиатом товарного знака Starlink в России", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240808/saransk-1965047670.html

московская область (подмосковье)

россия

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2024

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происшествия, московская область (подмосковье), россия