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В Подмосковье ограбили главу компании-лицензиата товарного знака Starlink - РИА Новости, 08.10.2024
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19:21 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/ograblenie-1977051824.html
В Подмосковье ограбили главу компании-лицензиата товарного знака Starlink
В Подмосковье ограбили главу компании-лицензиата товарного знака Starlink - РИА Новости, 08.10.2024
В Подмосковье ограбили главу компании-лицензиата товарного знака Starlink
Неизвестные в Подмосковье ограбили руководителя компании, которая является лицензиатом товарного знака Starlink в России, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T19:21
2024-10-08T19:21
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Неизвестные в Подмосковье ограбили руководителя компании, которая является лицензиатом товарного знака Starlink в России, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительным данным, неизвестные в Подмосковье ограбили главу компании ООО "СЛ Медиа" Марата Куникеева. Его фирма является лицензиатом товарного знака Starlink в России", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье ограбили главу компании-лицензиата товарного знака Starlink

Главу компании-лицензиата товарного знака Starlink в РФ ограбили в Подмосковье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Неизвестные в Подмосковье ограбили руководителя компании, которая является лицензиатом товарного знака Starlink в России, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, неизвестные в Подмосковье ограбили главу компании ООО "СЛ Медиа" Марата Куникеева. Его фирма является лицензиатом товарного знака Starlink в России", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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