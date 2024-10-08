https://ria.ru/20241008/odessa-1976997569.html

"Готовы ответить". На Западе указали на важную деталь в ситуации в Одессе

"Готовы ответить". На Западе указали на важную деталь в ситуации в Одессе - РИА Новости, 08.10.2024

"Готовы ответить". На Западе указали на важную деталь в ситуации в Одессе

Большая часть одесситов не хочет идти воевать, что говорит об их вероятной приверженности России, предположил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:26

2024-10-08T15:26

2024-10-08T15:26

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Большая часть одесситов не хочет идти воевать, что говорит об их вероятной приверженности России, предположил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Я получил информацию из официального украинского источника, которая может пролить свет на реальные настроения в Одессе. В городе выполнили мобилизационный план только на 20 процентов", — сказал он.По мнению эксперта, это может говорить о возможной склонности одесситов к поддержке России. Меркурис отметил, что город располагается внизу списка мест на Украине, где люди готовы отправиться на фронт.Накануне украинское издание "Страна.ua" сообщило, что женщина в Одессе пыталась повесить флаг России на постамент снятого памятника российской императрице Екатерине II, ее задержали.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20241008/ukraina-1976981611.html

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