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В подполье сообщили об ударе по Одесскому порту - РИА Новости, 08.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:08 08.10.2024 (обновлено: 11:09 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/odessa-1976874665.html
В подполье сообщили об ударе по Одесскому порту
В подполье сообщили об ударе по Одесскому порту - РИА Новости, 08.10.2024
В подполье сообщили об ударе по Одесскому порту
Удары нанесены по Одесскому порту и порту в Ильичевске (украинское название — Черноморск) в момент разгрузки, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T06:08
2024-10-08T11:09
специальная военная операция на украине
ильичевск
одесса
украина
в мире
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Удары нанесены по Одесскому порту и порту в Ильичевске (украинское название — Черноморск) в момент разгрузки, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В 01:12 прилет по Одесскому порту. В 01:14 по Ильичевскому", — заявил Лебедев со ссылкой на своих коллег, добавив, что прилет произошел во время разгрузки.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ильичевск
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ильичевск, одесса, украина, в мире, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Ильичевск, Одесса, Украина, В мире, Сергей Лебедев
В подполье сообщили об ударе по Одесскому порту

Лебедев: удары по портам в Одессе и Ильичевске произошли во время разгрузки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovЗернохранилище на территории одесского порта
Зернохранилище на территории одесского порта - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Зернохранилище на территории одесского порта. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Удары нанесены по Одесскому порту и порту в Ильичевске (украинское название — Черноморск) в момент разгрузки, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В 01:12 прилет по Одесскому порту. В 01:14 по Ильичевскому", — заявил Лебедев со ссылкой на своих коллег, добавив, что прилет произошел во время разгрузки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
 
Специальная военная операция на УкраинеИльичевскОдессаУкраинаВ миреСергей Лебедев
 
 
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