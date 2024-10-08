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В подполье сообщили об ударе по Одесскому порту
В подполье сообщили об ударе по Одесскому порту - РИА Новости, 08.10.2024
В подполье сообщили об ударе по Одесскому порту
Удары нанесены по Одесскому порту и порту в Ильичевске (украинское название — Черноморск) в момент разгрузки, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T06:08
2024-10-08T06:08
2024-10-08T11:09
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Удары нанесены по Одесскому порту и порту в Ильичевске (украинское название — Черноморск) в момент разгрузки, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В 01:12 прилет по Одесскому порту. В 01:14 по Ильичевскому", — заявил Лебедев со ссылкой на своих коллег, добавив, что прилет произошел во время разгрузки.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ильичевск, одесса, украина, в мире, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Ильичевск, Одесса, Украина, В мире, Сергей Лебедев
В подполье сообщили об ударе по Одесскому порту
Лебедев: удары по портам в Одессе и Ильичевске произошли во время разгрузки