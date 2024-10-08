https://ria.ru/20241008/obstrely-1977066775.html

Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР

Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР - РИА Новости, 08.10.2024

Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР

Украинские войска во вторник атаковали территорию ДНР 15 раз, выпустив более 30 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T21:55

2024-10-08T21:55

2024-10-08T21:55

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

стирол

нато

иван приходько

денис пушилин

зайцево

горловка

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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска во вторник атаковали территорию ДНР 15 раз, выпустив более 30 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны противника совершены 15 вооруженных атак, выпущено более 30 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - написал он в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в поселке Зайцево при атаке дрона ВСУ погибли два мирных жителя. Пушилин уточнил, что погибшими были двое мужчин 1977 и 1960 годов рождения. Кроме того, вследствие украинской вооруженной агрессии повреждения получил легковой автомобиль. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

зайцево

горловка

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, стирол, нато, иван приходько, денис пушилин, зайцево, горловка, донецкая народная республика, происшествия