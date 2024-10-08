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Источник: ВСУ нанесли 41 артиллерийский удар по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли 41 артиллерийский удар по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 08.10.2024
Источник: ВСУ нанесли 41 артиллерийский удар по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 41 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T09:49
2024-10-08T09:49
2024-10-08T09:49
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 8 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 41 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. Еще 16 прилетов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Алешки, Каховка, Васильевка, Горностаевка, Каиры, Новые Лагеря, Таврийск, Райское, Корсунка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли 41 артиллерийский удар по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 41 удар из артиллерии по 9 населенным пунктам Херсонской области