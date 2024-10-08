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При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 08.10.2024
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
Мирный житель погиб на повороте в поселок Гольмовский в результате вооруженной атаки украинскими войсками по Горловке, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T22:45
2024-10-08T22:45
2024-10-08T22:45
специальная военная операция на украине
стирол
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Мирный житель погиб на повороте в поселок Гольмовский в результате вооруженной атаки украинскими войсками по Горловке, заявил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии на Гольмовском повороте погиб мирный горловчанин. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Стирол, Иван Приходько, Горловка, Гольмовский, Донецк, Происшествия
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
Приходько: при украинском обстреле Горловки погиб мирный житель