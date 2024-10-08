https://ria.ru/20241008/obstrel-1977071169.html

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 08.10.2024

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель

Мирный житель погиб на повороте в поселок Гольмовский в результате вооруженной атаки украинскими войсками по Горловке, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T22:45

2024-10-08T22:45

2024-10-08T22:45

специальная военная операция на украине

стирол

иван приходько

горловка

гольмовский

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Мирный житель погиб на повороте в поселок Гольмовский в результате вооруженной атаки украинскими войсками по Горловке, заявил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии на Гольмовском повороте погиб мирный горловчанин. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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горловка

гольмовский

донецк

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стирол, иван приходько, горловка, гольмовский, донецк, происшествия