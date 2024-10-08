Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:38 08.10.2024 (обновлено: 21:06 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/obstrel-1977060515.html
При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина
При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 08.10.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина
Женщина получила осколочные ранения в результате украинского обстрела города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T20:38
2024-10-08T21:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
шебекино
происшествия
вячеслав гладков
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в результате украинского обстрела города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Шебекино попал под обстрел ВСУ. Ранена женщина. Пострадавшую с осколочными ранениями плеча и бедра бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в городе, предварительно, повреждены 15 частных домовладений, административное здание и цех производственного предприятия. Осколками посечены 10 легковых автомобилей. Кроме того, повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ, уточнил глава области.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
белгородская область
шебекино
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, белгородская область, шебекино, происшествия, вячеслав гладков, белгород
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Шебекино, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород
При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина

Гладков: при обстреле ВСУ Шебекино Белгородской области пострадала женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в результате украинского обстрела города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Город Шебекино попал под обстрел ВСУ. Ранена женщина. Пострадавшую с осколочными ранениями плеча и бедра бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Губернатор добавил, что в городе, предварительно, повреждены 15 частных домовладений, административное здание и цех производственного предприятия. Осколками посечены 10 легковых автомобилей. Кроме того, повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ, уточнил глава области.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Киев нашел способ победить Россию
30 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьШебекиноПроисшествияВячеслав ГладковБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала