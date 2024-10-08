https://ria.ru/20241008/obstrel-1977060515.html

При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина

При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 08.10.2024

При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина

Женщина получила осколочные ранения в результате украинского обстрела города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T20:38

2024-10-08T20:38

2024-10-08T21:06

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

шебекино

происшествия

вячеслав гладков

белгород

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БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в результате украинского обстрела города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Шебекино попал под обстрел ВСУ. Ранена женщина. Пострадавшую с осколочными ранениями плеча и бедра бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в городе, предварительно, повреждены 15 частных домовладений, административное здание и цех производственного предприятия. Осколками посечены 10 легковых автомобилей. Кроме того, повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ, уточнил глава области.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

белгородская область

шебекино

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вооруженные силы украины, белгородская область, шебекино, происшествия, вячеслав гладков, белгород