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Рогов рассказал об обстреле водоканала в Запорожской области

Рогов рассказал об обстреле водоканала в Запорожской области - РИА Новости, 08.10.2024

Рогов рассказал об обстреле водоканала в Запорожской области

Дроны ВСУ атаковали территорию водоканала города Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:47

2024-10-08T16:47

2024-10-08T16:47

специальная военная операция на украине

запорожская область

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владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали территорию водоканала города Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Перебиты провода и нарушено энергоснабжение трех абонентов в Великой Знаменке, а на территории водоканала города Каменка-Днепровская удары дронов пришлись по муниципальной технике, обеспечивающей ремонт водопровода и городских сетей", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, если горводоканал был атакован дронами, то по селу Великая Знаменка враг нанес удар артиллерией. Пострадавших нет.

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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия