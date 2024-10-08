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Рогов рассказал об обстреле водоканала в Запорожской области - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:47 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/obstrel-1977015927.html
Рогов рассказал об обстреле водоканала в Запорожской области
Рогов рассказал об обстреле водоканала в Запорожской области - РИА Новости, 08.10.2024
Рогов рассказал об обстреле водоканала в Запорожской области
Дроны ВСУ атаковали территорию водоканала города Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:47
2024-10-08T16:47
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали территорию водоканала города Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Перебиты провода и нарушено энергоснабжение трех абонентов в Великой Знаменке, а на территории водоканала города Каменка-Днепровская удары дронов пришлись по муниципальной технике, обеспечивающей ремонт водопровода и городских сетей", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, если горводоканал был атакован дронами, то по селу Великая Знаменка враг нанес удар артиллерией. Пострадавших нет.
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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Рогов рассказал об обстреле водоканала в Запорожской области

Рогов: ВСУ атаковали водоканал города Каменка-Днепровская Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали территорию водоканала города Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Перебиты провода и нарушено энергоснабжение трех абонентов в Великой Знаменке, а на территории водоканала города Каменка-Днепровская удары дронов пришлись по муниципальной технике, обеспечивающей ремонт водопровода и городских сетей", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, если горводоканал был атакован дронами, то по селу Великая Знаменка враг нанес удар артиллерией. Пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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