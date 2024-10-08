https://ria.ru/20241008/ntsfm-1976966925.html
НЦФМ проведет семинар о трендах развития квантово-оптических технологий
НЦФМ проведет семинар о трендах развития квантово-оптических технологий - РИА Новости, 08.10.2024
НЦФМ проведет семинар о трендах развития квантово-оптических технологий
Национальный центр физики и математики (НЦФМ) 10 октября в 12:00 проведет открытый семинар, посвященный последним достижениям в области создания квантовых... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:02
2024-10-08T14:02
2024-10-08T14:02
технологии
россия
саров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
московский педагогический государственный университет
высшая школа экономики (вшэ)
нижегородская область
время науки
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Национальный центр физики и математики (НЦФМ) 10 октября в 12:00 проведет открытый семинар, посвященный последним достижениям в области создания квантовых сенсоров и сверхпроводниковых однофотонных детекторов (счетчик фотонов), увеличивающих эффективность регистрации фотонов, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.Семинар пройдет в рамках XV Всероссийской школы НЦФМ и ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ для студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов по лазерной физике и лазерным технологиям.Перед студентами и молодыми учеными с докладом выступит профессор Григорий Гольцман (МПГУ, НИУ ВШЭ). Он расскажет о существующем в России и мире многообразии квантовых сенсоров (магнетометры, термометры, квантовые часы и другие), их предельных характеристиках и применении в науке и технике."Одним их технологический прорывов в развитии квантово-оптических технологий стало создание сверхпроводникового однофотонного детектора SSPD на оптическом волноводе. Это открыло дорогу к созданию квантовых фотонных интегральных схем. В настоящее время изучается множество физических систем для реализации кубитов, включая сверхпроводящие цепи, захваченные ионы и атомы, квантовые точки, центры окраски в твердом теле и фотоны", - приводит пресс-служба слова Гольцмана.По его словам, сверхпроводниковые однофотонные детекторы являются необходимой компонентной базой для двух из них: для квантового вычислителя на фотонах и на ионахПрофессор Гольцман в этот день на практических примерах покажет участникам семинара, как развиваются квантовые коммуникации и применяются SSPD детекторы в России и в мире.Для всех желающих будет доступна трансляция лекции в сообществе Национального центра физики и математики в соцсети "ВКонтакте".Национальный центр физики и математики является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий. В Сарове (Нижегородская область) на территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "мидисайенс" и "мегасайенс" с целью получение новых научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий Госкорпорации "Росатом" и ключевых научных организаций России. Образовательной частью Национального центра стал филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова – МГУ Саров.Учредители НЦФМ – Госкорпорация "Росатом", МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская академия наук, министерство науки и высшего образования Российской Федерации, РФЯЦ-ВНИИЭФ, НИЦ "Курчатовский институт" и ОИЯИ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, саров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", московский педагогический государственный университет, высшая школа экономики (вшэ), нижегородская область
Технологии, Россия, Саров, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Московский педагогический государственный университет, Высшая школа экономики (ВШЭ), Нижегородская область, Время науки
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Национальный центр физики и математики (НЦФМ) 10 октября в 12:00 проведет открытый семинар, посвященный последним достижениям в области создания квантовых сенсоров и сверхпроводниковых однофотонных детекторов (счетчик фотонов), увеличивающих эффективность регистрации фотонов, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.
Семинар пройдет в рамках XV Всероссийской школы НЦФМ и ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ для студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов по лазерной физике и лазерным технологиям.
Перед студентами и молодыми учеными с докладом выступит профессор Григорий Гольцман (МПГУ, НИУ ВШЭ). Он расскажет о существующем в России и мире многообразии квантовых сенсоров (магнетометры, термометры, квантовые часы и другие), их предельных характеристиках и применении в науке и технике.
"Одним их технологический прорывов в развитии квантово-оптических технологий стало создание сверхпроводникового однофотонного детектора SSPD на оптическом волноводе. Это открыло дорогу к созданию квантовых фотонных интегральных схем. В настоящее время изучается множество физических систем для реализации кубитов, включая сверхпроводящие цепи, захваченные ионы и атомы, квантовые точки, центры окраски в твердом теле и фотоны", - приводит пресс-служба слова Гольцмана.
По его словам, сверхпроводниковые однофотонные детекторы являются необходимой компонентной базой для двух из них: для квантового вычислителя на фотонах и на ионах
Профессор Гольцман в этот день на практических примерах покажет участникам семинара, как развиваются квантовые коммуникации и применяются SSPD детекторы в России и в мире.
Для всех желающих будет доступна трансляция лекции в сообществе Национального центра физики и математики в соцсети "ВКонтакте"
.
Национальный центр физики и математики является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий. В Сарове (Нижегородская область) на территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "мидисайенс" и "мегасайенс" с целью получение новых научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий Госкорпорации "Росатом" и ключевых научных организаций России. Образовательной частью Национального центра стал филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова – МГУ Саров.
Учредители НЦФМ – Госкорпорация "Росатом", МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская академия наук, министерство науки и высшего образования Российской Федерации, РФЯЦ-ВНИИЭФ, НИЦ "Курчатовский институт" и ОИЯИ.