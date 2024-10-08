https://ria.ru/20241008/ntsfm-1976966925.html

НЦФМ проведет семинар о трендах развития квантово-оптических технологий

НЦФМ проведет семинар о трендах развития квантово-оптических технологий - РИА Новости, 08.10.2024

НЦФМ проведет семинар о трендах развития квантово-оптических технологий

Национальный центр физики и математики (НЦФМ) 10 октября в 12:00 проведет открытый семинар, посвященный последним достижениям в области создания квантовых... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:02

2024-10-08T14:02

2024-10-08T14:02

технологии

россия

саров

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

московский педагогический государственный университет

высшая школа экономики (вшэ)

нижегородская область

время науки

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Национальный центр физики и математики (НЦФМ) 10 октября в 12:00 проведет открытый семинар, посвященный последним достижениям в области создания квантовых сенсоров и сверхпроводниковых однофотонных детекторов (счетчик фотонов), увеличивающих эффективность регистрации фотонов, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.Семинар пройдет в рамках XV Всероссийской школы НЦФМ и ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ для студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов по лазерной физике и лазерным технологиям.Перед студентами и молодыми учеными с докладом выступит профессор Григорий Гольцман (МПГУ, НИУ ВШЭ). Он расскажет о существующем в России и мире многообразии квантовых сенсоров (магнетометры, термометры, квантовые часы и другие), их предельных характеристиках и применении в науке и технике."Одним их технологический прорывов в развитии квантово-оптических технологий стало создание сверхпроводникового однофотонного детектора SSPD на оптическом волноводе. Это открыло дорогу к созданию квантовых фотонных интегральных схем. В настоящее время изучается множество физических систем для реализации кубитов, включая сверхпроводящие цепи, захваченные ионы и атомы, квантовые точки, центры окраски в твердом теле и фотоны", - приводит пресс-служба слова Гольцмана.По его словам, сверхпроводниковые однофотонные детекторы являются необходимой компонентной базой для двух из них: для квантового вычислителя на фотонах и на ионахПрофессор Гольцман в этот день на практических примерах покажет участникам семинара, как развиваются квантовые коммуникации и применяются SSPD детекторы в России и в мире.Для всех желающих будет доступна трансляция лекции в сообществе Национального центра физики и математики в соцсети "ВКонтакте".Национальный центр физики и математики является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий. В Сарове (Нижегородская область) на территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "мидисайенс" и "мегасайенс" с целью получение новых научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий Госкорпорации "Росатом" и ключевых научных организаций России. Образовательной частью Национального центра стал филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова – МГУ Саров.Учредители НЦФМ – Госкорпорация "Росатом", МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская академия наук, министерство науки и высшего образования Российской Федерации, РФЯЦ-ВНИИЭФ, НИЦ "Курчатовский институт" и ОИЯИ.

https://ria.ru/20241001/konferentsiya-1975780430.html

россия

саров

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, саров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", московский педагогический государственный университет, высшая школа экономики (вшэ), нижегородская область