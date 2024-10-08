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Норвегия усилит меры безопасности в двух портах, доступных российским судам - РИА Новости, 08.10.2024
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02:55 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/norvegiya-1976868039.html
Норвегия усилит меры безопасности в двух портах, доступных российским судам
Норвегия усилит меры безопасности в двух портах, доступных российским судам - РИА Новости, 08.10.2024
Норвегия усилит меры безопасности в двух портах, доступных российским судам
Правительство Норвегии увеличит полицейское присутствие и усилит меры безопасности в двух из трех портов страны, в которые разрешен заход российским рыболовным... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T02:55
2024-10-08T02:55
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Правительство Норвегии увеличит полицейское присутствие и усилит меры безопасности в двух из трех портов страны, в которые разрешен заход российским рыболовным судам. "Правительство предлагает 60 миллионов крон (5,6 миллиона долларов - ред.) для повышенного финансирования полиции и полицейской службы безопасности (PST) для усиления мер по контролю и (увеличению - ред.) присутствия в связи с необходимыми ужесточениями правил для российских судов", - говорится в пресс-релизе в связи с выдвижением проекта бюджета на 2025 год на сайте норвежского правительства. В сообщении говорится, что это затронет порты Ботсфьорд и Киркенес. Отмечается, что новые меры связаны с ужесточением правил захода российских судов в порты Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес, вступивших в силу 1 августа этого года. В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа решение властей Норвегии ужесточить режим захода российских рыболовных судов в три порта на севере страны (Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес). Ранее телерадиокомпания NRK сообщала, что Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес - единственные норвежские порты, которые по-прежнему частично открыты для российских рыболовных судов.
https://ria.ru/20240929/granitsa-1975387854.html
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в мире, киркенес, норвегия, россия
В мире, Киркенес, Норвегия, Россия
Норвегия усилит меры безопасности в двух портах, доступных российским судам

Норвегия увеличит присутствие полиции в Ботсфьорде и Киркенесе

© РИА Новости / Антон СкрипуновПанорама Киркенеса
Панорама Киркенеса - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Панорама Киркенеса. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Правительство Норвегии увеличит полицейское присутствие и усилит меры безопасности в двух из трех портов страны, в которые разрешен заход российским рыболовным судам.
"Правительство предлагает 60 миллионов крон (5,6 миллиона долларов - ред.) для повышенного финансирования полиции и полицейской службы безопасности (PST) для усиления мер по контролю и (увеличению - ред.) присутствия в связи с необходимыми ужесточениями правил для российских судов", - говорится в пресс-релизе в связи с выдвижением проекта бюджета на 2025 год на сайте норвежского правительства.
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В сообщении говорится, что это затронет порты Ботсфьорд и Киркенес. Отмечается, что новые меры связаны с ужесточением правил захода российских судов в порты Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес, вступивших в силу 1 августа этого года.
В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа решение властей Норвегии ужесточить режим захода российских рыболовных судов в три порта на севере страны (Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес).
Ранее телерадиокомпания NRK сообщала, что Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес - единственные норвежские порты, которые по-прежнему частично открыты для российских рыболовных судов.
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