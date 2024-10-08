https://ria.ru/20241008/norvegiya-1976868039.html

Норвегия усилит меры безопасности в двух портах, доступных российским судам

Норвегия усилит меры безопасности в двух портах, доступных российским судам - РИА Новости, 08.10.2024

Норвегия усилит меры безопасности в двух портах, доступных российским судам

Правительство Норвегии увеличит полицейское присутствие и усилит меры безопасности в двух из трех портов страны, в которые разрешен заход российским рыболовным... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T02:55

2024-10-08T02:55

2024-10-08T02:55

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Правительство Норвегии увеличит полицейское присутствие и усилит меры безопасности в двух из трех портов страны, в которые разрешен заход российским рыболовным судам. "Правительство предлагает 60 миллионов крон (5,6 миллиона долларов - ред.) для повышенного финансирования полиции и полицейской службы безопасности (PST) для усиления мер по контролю и (увеличению - ред.) присутствия в связи с необходимыми ужесточениями правил для российских судов", - говорится в пресс-релизе в связи с выдвижением проекта бюджета на 2025 год на сайте норвежского правительства. В сообщении говорится, что это затронет порты Ботсфьорд и Киркенес. Отмечается, что новые меры связаны с ужесточением правил захода российских судов в порты Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес, вступивших в силу 1 августа этого года. В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа решение властей Норвегии ужесточить режим захода российских рыболовных судов в три порта на севере страны (Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес). Ранее телерадиокомпания NRK сообщала, что Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес - единственные норвежские порты, которые по-прежнему частично открыты для российских рыболовных судов.

https://ria.ru/20240929/granitsa-1975387854.html

https://ria.ru/20241002/kanada-1976052860.html

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