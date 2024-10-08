https://ria.ru/20241008/nepal-1976962316.html

Выжившие в Непале альпинисты шли неклассическим путем

Выжившие в Непале альпинисты шли неклассическим путем - РИА Новости, 08.10.2024

Выжившие в Непале альпинисты шли неклассическим путем

Альпинист Денис Алексенко рассказал РИА Новости, что он и его напарник Артем Ценцевицкий, участвующие в восхождении на гору Дхаулагири в Непале, выбрали... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:15

2024-10-08T13:15

2024-10-08T14:47

непал

владивосток

краснодар

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976954712_0:0:700:395_1920x0_80_0_0_b6db26bf0a9aaaafc5522996977b7c35.jpg

КРАСНОДАР, 8 окт – РИА Новости. Альпинист Денис Алексенко рассказал РИА Новости, что он и его напарник Артем Ценцевицкий, участвующие в восхождении на гору Дхаулагири в Непале, выбрали "неклассический путь" из соображения безопасности, при этом по какому пути пошли погибшие участники подъёма, у него информации нет. Во вторник утром стало известно, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале, найдены погибшими. "Мы с моим напарником работали как самостоятельная команда. Наше восхождение прошло успешно – то, в каких условиях поднимались ребята, и как они шли по маршруту, я не знаю. Связь держали только - в каком состоянии группа, всё ли у них хорошо… Мы не совсем классическим маршрутом сходили. Немножко изменили линию в пользу безопасности", - сказал Алексенко. По какому именно пути пошли погибшие альпинисты, Денису неизвестно: "У нас нет этой информации, мы к тому моменту спустились с горы", - отмечает он. По его словам, они с Артемом знали друг друга еще до подъёма – "он белорус, а я родился во Владивостоке, вырос под Краснодаром, а сейчас проживаю в Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии". "Мы с напарником планировали это восхождение, как готовились (погибшие) ребята, я не знаю. Мы профессиональные горные альпинисты, плюс профессиональные горные гиды, очень много лет работаем в горах, в том числе много лет занимаемся как спортсмены", - рассказывает собеседник агентства. Он добавил, что еще одним выжившим участником восхождения стал Валерий Шамало. "В воскресенье в одиннадцать вечера участники последний раз вышли на связь. Валера вышел на штурм вместе с группой, но позже почувствовал себя плохо и решил вернуться. Он провел три ночи выше 7000 метров, затем самостоятельно спустился до лагеря на 6100 метров. Его сняли с лагеря и эвакуировали в госпиталь". Альпинист Алексей Черданцев, знавший одного из пропавших в Непале, Олега Круглова, по совместным экспедициям, рассказал РИА Новости, что Олег - надежный человек с большой буквы."Олег — это надежность, настоящий человек, с большой буквы, по крайней мере, в горах", - отметил Черданцев.По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 6.00 утра 6 октября. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") – седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.

https://ria.ru/20241008/nepal-1976915123.html

https://ria.ru/20240819/skalolaz-1966963237.html

https://ria.ru/20240819/alpinist-1966959385.html

непал

владивосток

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

непал, владивосток, краснодар, происшествия