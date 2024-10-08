https://ria.ru/20241008/nepal-1976915123.html

Альпинисты в Непале начали сбор средств для вывоза тел погибших товарищей

Альпинисты в Непале начали сбор средств для вывоза тел погибших товарищей - РИА Новости, 08.10.2024

Альпинисты в Непале начали сбор средств для вывоза тел погибших товарищей

Альпинисты, чьи товарищи погибли при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, открыли сбор средств, чтобы вывезти тела с высоты около шести тысяч метров,... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T11:39

2024-10-08T11:39

2024-10-08T16:14

непал

архангельская область

гималаи

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МУРМАНСК, 8 окт — РИА Новости. Альпинисты, чьи товарищи погибли при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, открыли сбор средств, чтобы вывезти тела с высоты около шести тысяч метров, рассказал РИА Новости вице-президент федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрий Чернышев. Во вторник утром стало известно, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале, найдены погибшими. "Сейчас я держу контакт с ребятами, которые остались в базовом лагере. В результате облета вертолета были сделаны фотографии с местом, где лежат тела. Надо их в кратчайшие сроки забрать, иначе их засыплет лавинами. У нас телефоны разрываются. Мы открыли сбор средств, потому что вертолетная компания запросила гигантскую сумму", — сказал Чернышев. По его словам, тела лежат на высоте около шести тысяч метров. В группе находились два альпиниста из Архангельской области — Дмитрий Шпилевой, который является президентом региональной федерации, и Михаил Носенко.По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании IAM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 6:00 6 октября. Дхаулагири (в переводе — "Белая гора") — седьмая вершина планеты (8167 метров), находящаяся в Гималаях, в центральной области Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.

https://ria.ru/20240403/elbrus-1937413662.html

https://ria.ru/20240819/alpinist-1966959385.html

непал

архангельская область

гималаи

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непал, архангельская область, гималаи