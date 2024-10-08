https://ria.ru/20241008/neft-1976866988.html

В угоду рынку и ценам: новый президент не изменит нефтяную политику США

В угоду рынку и ценам: новый президент не изменит нефтяную политику США - РИА Новости, 08.10.2024

В угоду рынку и ценам: новый президент не изменит нефтяную политику США

Нефтяная политика США вряд ли поменяется в зависимости от того, кто будет избран президентом страны - демократ Камала Харрис или республиканец Дональд Трамп:... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T02:19

2024-10-08T02:19

2024-10-08T02:19

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Нефтяная политика США вряд ли поменяется в зависимости от того, кто будет избран президентом страны - демократ Камала Харрис или республиканец Дональд Трамп: низкие цены на электроэнергию и бензин, а также высокая добыча нефти и газа для самообеспечения страны останутся ключевыми при любом исходе, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. США занимают первое место в мире по добыче нефти и газа - на долю Штатов приходится шестая часть мировой добычи нефти и четверть - газа. При этом США не входят в ОПЕК, ОПЕК+, а также в Форум стран экспортеров газа и не являются ведущими поставщиками углеводородов на глобальный рынок. В основном они сосредоточены на насыщении внутреннего. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября, пока оба лидирующих кандидата идут "ноздря в ноздрю". "Вне зависимости от того, кто победит - Харрис или Трамп - это не окажет существенного влияния на внутреннюю политику США. Курс уже задан: низкие цены на электроэнергию и высокая добыча нефти и газа для полного обеспечения внутренних потребностей останутся ключевыми при любом исходе", - сказал руководитель аналитического центра брокера Mind Money Игорь Исаев. К ОДНОЙ ЦЕЛИ РАЗНЫМИ СРЕДСТВАМИ Со стороны создается впечатление, что разница в риторике кандидатов по вопросам энергетической политики весьма драматична. Так, Харрис фокусируется на повестке декарбонизации и формировании сбалансированного портфеля источников энергии, в то время как Трамп апеллирует к вопросам энергобезопасности и доступности ресурсов для конечного потребителя. Тем не менее, как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, сейчас довольно сложно определить, какой будет политика нового президента США - кто бы ни занял этот пост. "Во время избирательной кампании кандидаты стремятся понравиться всем категориям избирателей, поэтому готовы делать любые громкие заявления, и воспринимать их всерьез не стоит", - объяснила она. Текущие заявления, по словам руководителя проектов "Имплементы" Ивана Тимонина, безусловно позволяют предположить, что Харрис направит свои усилия на поддержку возобновляемых источников энергии и не обеспечит добывающую отрасль США стимулами для наращивания добычи, в то время как Трамп займет обратную позицию. "Однако на практике оба, в случае своего избрания, будут оперировать в рамках одних и тех же рыночных реалий и геополитического ландшафта, что с высокой вероятностью приведет их к принятию весьма схожих решений с получением аналогичных исходов", - сказал он. Аналитик привел в пример администрацию нынешнего президента Джо Байдена, риторика которой также фокусировалась на снижении выбросов и возобновляемой энергетике, но фактически в стране был зафиксирован рекордный рост добычи ископаемых энергоресурсов на фоне ценовой конъюнктуры и сокращения российских поставок энергоносителей на Запад. Эксперт Mind Money Исаев же предположил, что несмотря на общую цель, приоритеты кандидатов могут действительно немного отличаться. Так, если победит Харрис, в стране продолжится модернизация внутренних нефтеперерабатывающих мощностей, будут активно строиться нефтепроводы от Пермского бассейна к экспортным терминалам. Основные инвестиции пойдут в инфраструктуру, производство электроэнергии и нефтегазохимию. Ожидается рост производства удобрений на основе газа в США, часть которых будет экспортироваться в Европу. Если говорить о победе Трампа, возможно, произойдут изменения в политике по сжиженному природному газу, отметил Исаев. "Вопрос строительства новых СПГ-терминалов был ранее приостановлен администрацией Байдена, но это было связано не с политическими, а с экономическими причинами", - добавил он. Помимо нефтяного рынка, для США важную роль играет доступность электроэнергии. Это связано с активным развитием дата-центров и искусственного интеллекта. США также возвращают на свою территорию предприятия, которые ранее покинули страну в поисках более дешевых ресурсов, теперь Вашингтон делает ставку на развитие собственной экономики за счет дешевой энергии. Желание обеспечить страну электроэнергией по низким ценам - одна из причин, почему американские власти ограничивают экспорт СПГ, отметил Исаев. СОБАКА ЛАЕТ, КАРАВАН ИДЕТ Однако значимо повлиять на энергетическую политику США никакой президент в принципе не сможет, считает замдиректора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. "В целом нефтяная политика США, связанная непосредственно с действиями и возможностями президента страны, может характеризоваться поговоркой "Собака лает, караван идет", - сказал эксперт. Колобанов объяснил, что, во-первых, основные законы, регулирующие нефтедобычу и смежные вопросы климата и экологии на федеральном уровне, принимаются Конгрессом. В полномочия президента США входит только возможность давать или не давать разрешения на пользование федеральными землями для разработки новых месторождений. А сейчас на них добывается только порядка 24% нефти и 11% газа страны. Во-вторых, регулирование нефтяной отрасли в США сильно завязано на экономику. Поэтому снижение возможностей нарастить добычу нефти приведет к неминуемому росту цен, что не нужно демократам, которых представляет Харрис, борющимся уже много лет с инфляцией. С другой стороны, анонсируемое Трампом послабление регуляторных требований вроде бы должно привести к росту добычи и падению цены, но сами нефтяники, прежде всего крупные игроки, не захотят терять доходы из-за затоваривания рынка избыточным предложением. "Поэтому их главные лоббисты - республиканцы не будут кардинально менять законодательство, давая шанс малым компаниям "залить рынок". А компании Big Oil будут вести добычу, ориентируясь на спрос, ставя в приоритет рост прибыли", - добавил он. При этом, несмотря на то, что значимых изменений в текущей энергополитике эксперты не ожидают, по словам Колобанова, можно не сомневаться, что каждое значимое заявление по нефтяной отрасли любого избранного президента США "будет активно использоваться рыночными спекулянтами для заработка на краткосрочном хайпе, причем им не важно как - на падении цен или на их росте". В целом же, по словам эксперта "БКС Мир инвестиций" Рокотянской, в 2025 году влияние США на мировые цены на нефть будет заключаться не столько в количестве инвестиций в добычу страны, сколько в общем состоянии американской экономики и уровне деловой активности. По прогнозам аналитика "Имплементы" Тимонина, исходя из текущих рыночных реалий и, в первую очередь, на фоне ограниченных перспектив роста спроса на мировом рынке, ожидается, что добыча жидких углеводородов в США в предстоящем году покажет рост, хотя и сравнительно сдержанными темпами - до порядка 23,1 миллиона баррелей в сутки с текущих 22,5 миллиона.

https://ria.ru/20241007/ukraina-1976349251.html

https://ria.ru/20241006/tramp-1976610673.html

https://ria.ru/20240927/tramp-1975073942.html

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в мире, экономика, сша, европа, камала харрис, дональд трамп, сергей колобанов, опек, бкс мир инвестиций