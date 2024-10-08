https://ria.ru/20241008/nauka-1976813667.html

Ученые создали культиватор для засушливых регионов

Ученые создали культиватор для засушливых регионов - РИА Новости, 08.10.2024

Ученые создали культиватор для засушливых регионов

Новую машину для обработки полей, которая позволяет сохранять влагу в почве на 15-20 процентов эффективнее, чем существующие аналоги, создали ученые ДГТУ. По их РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T09:00

2024-10-08T09:00

2024-10-08T09:00

наука

наука

российские инновации

университетская наука

россия

ростов-на-дону

донской государственный технический университет

продовольственная безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976791583_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_98d753bff35ce48fda42f3a62bd3c304.jpg

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Новую машину для обработки полей, которая позволяет сохранять влагу в почве на 15-20 процентов эффективнее, чем существующие аналоги, создали ученые ДГТУ. По их словам, разработка поможет повысить урожай озимых культур в засушливых регионах России. Результаты опубликованы в сборнике E3S Web of Conferences.Получение высоких и стабильных урожаев озимых культур в условиях засушливой южной степной зоны России — одна из ключевых задач сельского хозяйства. Практический опыт свидетельствуют о том, что наиболее эффективным способом решения этой проблемы является использование паровых полей в сочетании с грамотной системой обработки.Паровое поле представляет собой земельный участок, на котором в течение определенного вегетационного периода не выращивается сельскохозяйственная культура. Вместо этого здесь проводится комплекс агротехнических мероприятий, направленных на улучшение структуры почвы, накопление влаги и подавление сорняков.Ученые факультета "Агропромышленный" Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали сельскохозяйственную машину нового поколения, способную обрабатывать паровые поля без нарушения верхних, наиболее увлажненных слоев почвы."Практическая значимость разработки состоит в обеспечении сохранения влаги на глубине посева парового поля. Конструкция машины позволяет минимизировать потери влаги из почвы, повышая ее влагообеспеченность на 15-20 процентов по сравнению с существующими аналогами", — отметил старший преподаватель кафедры "Технологии и оборудование переработки продукции АПК" ДГТУ Дмитрий Подлесный, подчеркнув, что благодаря этому создаются оптимальные условия для роста растений и повышения урожайности. При этом, как добавил эксперт, культиватор работает с минимальными энергозатратами, что делает его экономически выгодным в использовании.По его словам, распространенность паровых полей на территории России составляет 12-14 процентов от общего объема посевных площадей. В частности, в Ростовской области этот процент варьируется от 10 до 11 процентов."Применение данного агрегата позволит решить проблему наличия почвенной влаги, что будет особенно актуально для присоединенных новых регионов, где климатические условия и структура почвы очень схожи с Ростовской областью", — добавил специалист ДГТУ.В вузе сообщили, что аналогичные исследования в данной области ранее не проводились."Мы провели детальный анализ существующих конструкций серийных культиваторов с целью выявления их основных недостатков. Аналитические расчеты позволили обосновать конструкцию новых рабочих органов культиватора", — сообщил руководитель проекта, профессор Сергей Камбулов, добавив, что практическая апробация в лабораторных и полевых условиях подтвердила эффективность разработанной машины и позволила оценить ее экономическую целесообразность.На данном этапе перед учеными ДГТУ стоит задача внедрения разработанной конструкции культиватора в серийное производство.Исследования проводились в рамках бюджетного финансирования.

https://ri.ria.ru/20240930/nauka-1974894860.html

https://ri.ria.ru/20240918/nauka-1973226793.html

https://ria.ru/20240919/nauka-1973444093.html

россия

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, российские инновации, университетская наука, россия, ростов-на-дону, донской государственный технический университет, продовольственная безопасность, ростовская область