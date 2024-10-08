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Ученые создали культиватор для засушливых регионов - РИА Новости, 08.10.2024
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Наука
 
09:00 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/nauka-1976813667.html
Ученые создали культиватор для засушливых регионов
Ученые создали культиватор для засушливых регионов - РИА Новости, 08.10.2024
Ученые создали культиватор для засушливых регионов
Новую машину для обработки полей, которая позволяет сохранять влагу в почве на 15-20 процентов эффективнее, чем существующие аналоги, создали ученые ДГТУ. По их РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T09:00
2024-10-08T09:00
наука
наука
российские инновации
университетская наука
россия
ростов-на-дону
донской государственный технический университет
продовольственная безопасность
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Новую машину для обработки полей, которая позволяет сохранять влагу в почве на 15-20 процентов эффективнее, чем существующие аналоги, создали ученые ДГТУ. По их словам, разработка поможет повысить урожай озимых культур в засушливых регионах России. Результаты опубликованы в сборнике E3S Web of Conferences.Получение высоких и стабильных урожаев озимых культур в условиях засушливой южной степной зоны России — одна из ключевых задач сельского хозяйства. Практический опыт свидетельствуют о том, что наиболее эффективным способом решения этой проблемы является использование паровых полей в сочетании с грамотной системой обработки.Паровое поле представляет собой земельный участок, на котором в течение определенного вегетационного периода не выращивается сельскохозяйственная культура. Вместо этого здесь проводится комплекс агротехнических мероприятий, направленных на улучшение структуры почвы, накопление влаги и подавление сорняков.Ученые факультета "Агропромышленный" Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали сельскохозяйственную машину нового поколения, способную обрабатывать паровые поля без нарушения верхних, наиболее увлажненных слоев почвы."Практическая значимость разработки состоит в обеспечении сохранения влаги на глубине посева парового поля. Конструкция машины позволяет минимизировать потери влаги из почвы, повышая ее влагообеспеченность на 15-20 процентов по сравнению с существующими аналогами", — отметил старший преподаватель кафедры "Технологии и оборудование переработки продукции АПК" ДГТУ Дмитрий Подлесный, подчеркнув, что благодаря этому создаются оптимальные условия для роста растений и повышения урожайности. При этом, как добавил эксперт, культиватор работает с минимальными энергозатратами, что делает его экономически выгодным в использовании.По его словам, распространенность паровых полей на территории России составляет 12-14 процентов от общего объема посевных площадей. В частности, в Ростовской области этот процент варьируется от 10 до 11 процентов."Применение данного агрегата позволит решить проблему наличия почвенной влаги, что будет особенно актуально для присоединенных новых регионов, где климатические условия и структура почвы очень схожи с Ростовской областью", — добавил специалист ДГТУ.В вузе сообщили, что аналогичные исследования в данной области ранее не проводились."Мы провели детальный анализ существующих конструкций серийных культиваторов с целью выявления их основных недостатков. Аналитические расчеты позволили обосновать конструкцию новых рабочих органов культиватора", — сообщил руководитель проекта, профессор Сергей Камбулов, добавив, что практическая апробация в лабораторных и полевых условиях подтвердила эффективность разработанной машины и позволила оценить ее экономическую целесообразность.На данном этапе перед учеными ДГТУ стоит задача внедрения разработанной конструкции культиватора в серийное производство.Исследования проводились в рамках бюджетного финансирования.
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наука, российские инновации, университетская наука, россия, ростов-на-дону, донской государственный технический университет, продовольственная безопасность, ростовская область
Наука, Наука, Российские инновации, Университетская наука, Россия, Ростов-на-Дону, Донской государственный технический университет, Продовольственная безопасность, Ростовская область

Ученые создали культиватор для засушливых регионов

© iStock.com / no_limit_picturesЗасуха на поле
Засуха на поле - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© iStock.com / no_limit_pictures
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Новую машину для обработки полей, которая позволяет сохранять влагу в почве на 15-20 процентов эффективнее, чем существующие аналоги, создали ученые ДГТУ. По их словам, разработка поможет повысить урожай озимых культур в засушливых регионах России. Результаты опубликованы в сборнике E3S Web of Conferences.
Получение высоких и стабильных урожаев озимых культур в условиях засушливой южной степной зоны России — одна из ключевых задач сельского хозяйства. Практический опыт свидетельствуют о том, что наиболее эффективным способом решения этой проблемы является использование паровых полей в сочетании с грамотной системой обработки.
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Паровое поле представляет собой земельный участок, на котором в течение определенного вегетационного периода не выращивается сельскохозяйственная культура. Вместо этого здесь проводится комплекс агротехнических мероприятий, направленных на улучшение структуры почвы, накопление влаги и подавление сорняков.
Ученые факультета "Агропромышленный" Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали сельскохозяйственную машину нового поколения, способную обрабатывать паровые поля без нарушения верхних, наиболее увлажненных слоев почвы.
"Практическая значимость разработки состоит в обеспечении сохранения влаги на глубине посева парового поля. Конструкция машины позволяет минимизировать потери влаги из почвы, повышая ее влагообеспеченность на 15-20 процентов по сравнению с существующими аналогами", — отметил старший преподаватель кафедры "Технологии и оборудование переработки продукции АПК" ДГТУ Дмитрий Подлесный, подчеркнув, что благодаря этому создаются оптимальные условия для роста растений и повышения урожайности. При этом, как добавил эксперт, культиватор работает с минимальными энергозатратами, что делает его экономически выгодным в использовании.
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По его словам, распространенность паровых полей на территории России составляет 12-14 процентов от общего объема посевных площадей. В частности, в Ростовской области этот процент варьируется от 10 до 11 процентов.
«
"Применение данного агрегата позволит решить проблему наличия почвенной влаги, что будет особенно актуально для присоединенных новых регионов, где климатические условия и структура почвы очень схожи с Ростовской областью", — добавил специалист ДГТУ.
В вузе сообщили, что аналогичные исследования в данной области ранее не проводились.
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"Мы провели детальный анализ существующих конструкций серийных культиваторов с целью выявления их основных недостатков. Аналитические расчеты позволили обосновать конструкцию новых рабочих органов культиватора", — сообщил руководитель проекта, профессор Сергей Камбулов, добавив, что практическая апробация в лабораторных и полевых условиях подтвердила эффективность разработанной машины и позволила оценить ее экономическую целесообразность.
На данном этапе перед учеными ДГТУ стоит задача внедрения разработанной конструкции культиватора в серийное производство.
Исследования проводились в рамках бюджетного финансирования.
 
НаукаНаукаРоссийские инновацииУниверситетская наукаРоссияРостов-на-ДонуДонской государственный технический университетПродовольственная безопасностьРостовская область
 
 
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