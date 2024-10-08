https://ria.ru/20241008/nato-1977058116.html

Генсек НАТО сделал неоднозначное заявление об Украине

Генсек НАТО сделал неоднозначное заявление об Украине - РИА Новости, 08.10.2024

Генсек НАТО сделал неоднозначное заявление об Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе уклончиво ответил на вопрос журналистки о возможности Украины вступить в альянс без... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T19:57

2024-10-08T19:57

2024-10-08T21:51

специальная военная операция на украине

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киев

брюссель

марк рютте

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе уклончиво ответил на вопрос журналистки о возможности Украины вступить в альянс без части своей бывшей территории."Я не хочу спекулировать на этом", — заявил он.В минувший четверг Рютте посетил Киев. Во время визита он заявил, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО, при этом не назвав никаких сроков возможного приглашения постсоветской республики в альянс.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20241008/ssha-1977006808.html

https://ria.ru/20241008/ukraina-1977034997.html

бельгия

украина

россия

киев

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в мире, бельгия, украина, россия, киев, брюссель, марк рютте, владимир путин, нато