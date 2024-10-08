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Генсек НАТО сделал неоднозначное заявление об Украине - РИА Новости, 08.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 08.10.2024 (обновлено: 21:51 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/nato-1977058116.html
Генсек НАТО сделал неоднозначное заявление об Украине
Генсек НАТО сделал неоднозначное заявление об Украине - РИА Новости, 08.10.2024
Генсек НАТО сделал неоднозначное заявление об Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе уклончиво ответил на вопрос журналистки о возможности Украины вступить в альянс без... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T19:57
2024-10-08T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
бельгия
украина
россия
киев
брюссель
марк рютте
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе уклончиво ответил на вопрос журналистки о возможности Украины вступить в альянс без части своей бывшей территории."Я не хочу спекулировать на этом", — заявил он.В минувший четверг Рютте посетил Киев. Во время визита он заявил, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО, при этом не назвав никаких сроков возможного приглашения постсоветской республики в альянс.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20241008/ssha-1977006808.html
https://ria.ru/20241008/ukraina-1977034997.html
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в мире, бельгия, украина, россия, киев, брюссель, марк рютте, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бельгия, Украина, Россия, Киев, Брюссель, Марк Рютте, Владимир Путин, НАТО
Генсек НАТО сделал неоднозначное заявление об Украине

Генсек НАТО Рютте отказался отвечать на вопрос о членстве Украины в альянсе

© AP Photo / Vincent ThianГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе уклончиво ответил на вопрос журналистки о возможности Украины вступить в альянс без части своей бывшей территории.
"Я не хочу спекулировать на этом", — заявил он.
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В минувший четверг Рютте посетил Киев. Во время визита он заявил, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО, при этом не назвав никаких сроков возможного приглашения постсоветской республики в альянс.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБельгияУкраинаРоссияКиевБрюссельМарк РюттеВладимир ПутинНАТО
 
 
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