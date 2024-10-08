https://ria.ru/20241008/nato-1976868779.html

"Вслед за Украиной". В Финляндии выступили с предупреждением для НАТО

"Вслед за Украиной". В Финляндии выступили с предупреждением для НАТО - РИА Новости, 08.10.2024

"Вслед за Украиной". В Финляндии выступили с предупреждением для НАТО

Будущее Североатлантического альянса находится под угрозой из-за невозможности победить Россию на поле боя, заявил профессор Хельсинкского университета и... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T03:26

2024-10-08T03:26

2024-10-08T03:26

в мире

россия

нато

финляндия

украина

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975757103_0:134:2571:1580_1920x0_80_0_0_53f5ef23a0fa33f80cb9490ab7341cf9.jpg

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Будущее Североатлантического альянса находится под угрозой из-за невозможности победить Россию на поле боя, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."Будущее НАТО поставлено на карту. Похоже, альянс не сможет выиграть обычную войну против России <...> Если Украина падет, то НАТО, вероятно, пойдет вслед за ней", — выразил мнение эксперт.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976864622.html

россия

финляндия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, нато, финляндия, украина