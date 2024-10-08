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"Вслед за Украиной". В Финляндии выступили с предупреждением для НАТО - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:26 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/nato-1976868779.html
"Вслед за Украиной". В Финляндии выступили с предупреждением для НАТО
"Вслед за Украиной". В Финляндии выступили с предупреждением для НАТО - РИА Новости, 08.10.2024
"Вслед за Украиной". В Финляндии выступили с предупреждением для НАТО
Будущее Североатлантического альянса находится под угрозой из-за невозможности победить Россию на поле боя, заявил профессор Хельсинкского университета и... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T03:26
2024-10-08T03:26
в мире
россия
нато
финляндия
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Будущее Североатлантического альянса находится под угрозой из-за невозможности победить Россию на поле боя, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."Будущее НАТО поставлено на карту. Похоже, альянс не сможет выиграть обычную войну против России &lt;...&gt; Если Украина падет, то НАТО, вероятно, пойдет вслед за ней", — выразил мнение эксперт.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976864622.html
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в мире, россия, нато, финляндия, украина
В мире, Россия, НАТО, Финляндия, Украина, Специальная военная операция на Украине
"Вслед за Украиной". В Финляндии выступили с предупреждением для НАТО

Малинен: будущее НАТО находится под большим вопросом

© AP Photo / Harry NakosНовый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Harry Nakos
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Будущее Североатлантического альянса находится под угрозой из-за невозможности победить Россию на поле боя, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.
"Будущее НАТО поставлено на карту. Похоже, альянс не сможет выиграть обычную войну против России <...> Если Украина падет, то НАТО, вероятно, пойдет вслед за ней", — выразил мнение эксперт.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Заявление Зеленского о России вызвало недоумение в США
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНАТОФинляндияУкраина
 
 
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