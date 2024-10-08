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Народный фронт передал очередную партию дронов на границу Брянской области
Народный фронт передал очередную партию дронов на границу Брянской области - РИА Новости, 08.10.2024
Народный фронт передал очередную партию дронов на границу Брянской области
Квадрокоптеры и станции для управления передали пограничникам Брянской области, сообщила пресс-служба Народного фронта по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:52
2024-10-08T15:52
2024-10-08T15:52
надежные люди
брянская область
александр богомаз
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ТУЛА, 8 окт – РИА Новости. Квадрокоптеры и станции для управления передали пограничникам Брянской области, сообщила пресс-служба Народного фронта по региону в своем Telegram-канале. "Вместе с квадрокоптерами стражам рубежей вручили две станции управления ими. Всё приобретено на средства благотворительного фонда "Во имя Отечества", созданного в рамках акции Народного фронта "Всё для Победы!", - говорится в сообщении. Уточняется, что передача дронов военнослужащим происходила в городе Стародубе при участии губернатора Брянской области Александра Богомаза.
https://ria.ru/20241007/gubernator-1976674945.html
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брянская область, александр богомаз
Надежные люди, Брянская область, Александр Богомаз