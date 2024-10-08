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В Раменском внук напал с ножом на своего дедушку - РИА Новости, 08.10.2024
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19:15 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/napadenie-1977051252.html
В Раменском внук напал с ножом на своего дедушку
В Раменском внук напал с ножом на своего дедушку - РИА Новости, 08.10.2024
В Раменском внук напал с ножом на своего дедушку
Внук напал с ножом на своего дедушку во время конфликта в Раменском Московской области, пенсионер госпитализирован, молодой человек задержан, сообщается в... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T19:15
2024-10-08T19:15
происшествия
раменское
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Внук напал с ножом на своего дедушку во время конфликта в Раменском Московской области, пенсионер госпитализирован, молодой человек задержан, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД. В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение, что с телесными повреждениями госпитализирован мужчина 1943 года рождения. "Предварительно установлено, что в квартире одного из домов, расположенных на улице Дергаевская, между пострадавшим и его внуком произошёл конфликт, в ходе которого последний нанес пенсионеру ножевые ранения", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан, им оказался местный житель 2006 года рождения. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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раменское
московская область (подмосковье)
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происшествия, раменское, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Раменское, Московская область (Подмосковье), Россия
В Раменском внук напал с ножом на своего дедушку

В Раменском внук напал с ножом на своего дедушку, пенсионера госпитализировали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Внук напал с ножом на своего дедушку во время конфликта в Раменском Московской области, пенсионер госпитализирован, молодой человек задержан, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД.
В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение, что с телесными повреждениями госпитализирован мужчина 1943 года рождения.
"Предварительно установлено, что в квартире одного из домов, расположенных на улице Дергаевская, между пострадавшим и его внуком произошёл конфликт, в ходе которого последний нанес пенсионеру ножевые ранения", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, им оказался местный житель 2006 года рождения.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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ПроисшествияРаменскоеМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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