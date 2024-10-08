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В Раменском внук напал с ножом на своего дедушку

В Раменском внук напал с ножом на своего дедушку - РИА Новости, 08.10.2024

В Раменском внук напал с ножом на своего дедушку

Внук напал с ножом на своего дедушку во время конфликта в Раменском Московской области, пенсионер госпитализирован, молодой человек задержан, сообщается в... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T19:15

2024-10-08T19:15

2024-10-08T19:15

происшествия

раменское

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Внук напал с ножом на своего дедушку во время конфликта в Раменском Московской области, пенсионер госпитализирован, молодой человек задержан, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД. В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение, что с телесными повреждениями госпитализирован мужчина 1943 года рождения. "Предварительно установлено, что в квартире одного из домов, расположенных на улице Дергаевская, между пострадавшим и его внуком произошёл конфликт, в ходе которого последний нанес пенсионеру ножевые ранения", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан, им оказался местный житель 2006 года рождения. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

https://ria.ru/20240326/sk-1935834759.html

раменское

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, раменское, московская область (подмосковье), россия