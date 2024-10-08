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Минфин предложил отсрочить уплату налогов аграриям в Белгородской области
Минфин предложил отсрочить уплату налогов аграриям в Белгородской области - РИА Новости, 08.10.2024
Минфин предложил отсрочить уплату налогов аграриям в Белгородской области
Минфин РФ предложил для бизнеса агропромышленного комплекса в Белгородской области на год отсрочить уплату некоторых налогов, сроки уплаты которых наступают в... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T21:14
2024-10-08T21:14
2024-10-08T21:30
белгородская область
россия
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Минфин РФ предложил для бизнеса агропромышленного комплекса в Белгородской области на год отсрочить уплату некоторых налогов, сроки уплаты которых наступают в 2024 году, с последующей их рассрочкой, следует из опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов проекта постановления правительства РФ."Проект постановления правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление правительства... от 18 февраля 2023 года № 259" разработан с учётом правоприменительной практики, выявившей необходимость сохранения производственного потенциала субъектов предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса Белгородской области, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, прилегающей к зоне проведения специальной военной операции", - говорится в пояснительной записке к документу."Проект постановления предусматривает предоставление указанным лицам права на отсрочку на 1 год сроков уплаты налогов (за исключением налога на добавленную стоимость, налогов, подлежащих уплате (перечислению) налоговым агентом), авансовых платежей по таким налогам, страховых взносов, сроки уплаты которых наступают в 2024 году, с последующей рассрочкой их уплаты (за исключением сумм налога на профессиональный доход, сумм налога, уплачиваемого в связи с применением автоматизированной упрощенной системы налогообложения) в соответствии с условиями, предусмотренными подпунктом "е" пункта 1 Постановления № 259", - отмечается в записке.Указывается, что проект постановления позволит высвободить оборотные средства в целях преодоления последствий сложившейся экономической обстановки в регионе, прилегающем к зоне проведения специальной военной операции.
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белгородская область, россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
Белгородская область, Россия, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин предложил отсрочить уплату налогов аграриям в Белгородской области
Минфин предложил отсрочить некоторые налоги аграриям в Белгородской области
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Минфин РФ предложил для бизнеса агропромышленного комплекса в Белгородской области на год отсрочить уплату некоторых налогов, сроки уплаты которых наступают в 2024 году, с последующей их рассрочкой, следует из опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов проекта постановления правительства РФ.
"Проект постановления правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление правительства... от 18 февраля 2023 года № 259" разработан с учётом правоприменительной практики, выявившей необходимость сохранения производственного потенциала субъектов предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса Белгородской области, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, прилегающей к зоне проведения специальной военной операции", - говорится в пояснительной записке к документу.
"Проект постановления предусматривает предоставление указанным лицам права на отсрочку на 1 год сроков уплаты налогов (за исключением налога на добавленную стоимость, налогов, подлежащих уплате (перечислению) налоговым агентом), авансовых платежей по таким налогам, страховых взносов, сроки уплаты которых наступают в 2024 году, с последующей рассрочкой их уплаты (за исключением сумм налога на профессиональный доход, сумм налога, уплачиваемого в связи с применением автоматизированной упрощенной системы налогообложения) в соответствии с условиями, предусмотренными подпунктом "е" пункта 1 Постановления № 259", - отмечается в записке.
Указывается, что проект постановления позволит высвободить оборотные средства в целях преодоления последствий сложившейся экономической обстановки в регионе, прилегающем к зоне проведения специальной военной операции.