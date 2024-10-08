https://ria.ru/20241008/nalogi-1977064197.html

Минфин предложил отсрочить уплату налогов аграриям в Белгородской области

Минфин предложил отсрочить уплату налогов аграриям в Белгородской области - РИА Новости, 08.10.2024

Минфин предложил отсрочить уплату налогов аграриям в Белгородской области

Минфин РФ предложил для бизнеса агропромышленного комплекса в Белгородской области на год отсрочить уплату некоторых налогов, сроки уплаты которых наступают в... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T21:14

2024-10-08T21:14

2024-10-08T21:30

белгородская область

россия

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Минфин РФ предложил для бизнеса агропромышленного комплекса в Белгородской области на год отсрочить уплату некоторых налогов, сроки уплаты которых наступают в 2024 году, ‎с последующей их рассрочкой, следует из опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов проекта постановления правительства РФ."Проект постановления правительства Российской Федерации ‎"О внесении изменений в постановление правительства... от 18 февраля 2023 года № 259" разработан ‎с учётом правоприменительной практики, выявившей необходимость сохранения производственного потенциала субъектов предпринимательства ‎в сфере агропромышленного комплекса Белгородской области, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, прилегающей к зоне проведения специальной военной операции", - говорится в пояснительной записке к документу."Проект постановления предусматривает предоставление указанным лицам права на отсрочку на 1 год сроков уплаты налогов (за исключением налога на добавленную стоимость, налогов, подлежащих уплате (перечислению) налоговым агентом), авансовых платежей по таким налогам, страховых взносов, сроки уплаты которых наступают в 2024 году, ‎с последующей рассрочкой их уплаты (за исключением сумм налога на профессиональный доход, сумм налога, уплачиваемого в связи ‎с применением автоматизированной упрощенной системы налогообложения) в соответствии с условиями, предусмотренными подпунктом "е" пункта 1 Постановления № 259", - отмечается в записке.Указывается, что проект постановления позволит высвободить оборотные средства в целях преодоления последствий сложившейся экономической обстановки в регионе, прилегающем к зоне проведения специальной военной операции.

https://ria.ru/20241008/belgorod-1977059674.html

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белгородская область, россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии)