https://ria.ru/20241008/nalogi-1976867371.html

Юрист рассказал о наказании за несвоевременную уплату налогов

Юрист рассказал о наказании за несвоевременную уплату налогов - РИА Новости, 08.10.2024

Юрист рассказал о наказании за несвоевременную уплату налогов

Неуплата налога на имущество, земельного и транспортного налога вовремя может повлечь наложение пени, а в случае просрочки на полгода, налоговая может... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T02:32

2024-10-08T02:32

2024-10-08T02:32

общество

налоги

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Неуплата налога на имущество, земельного и транспортного налога вовремя может повлечь наложение пени, а в случае просрочки на полгода, налоговая может инициировать судебное взыскание задолженности, сообщил РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Не будет штрафных санкций за неуплату вовремя таких налогов как земельный, транспортный, налог на имущество. В случае просрочки по уплате этих налогов будет начисляться пеня. Размер пени составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка РФ", - сказал Хаминский. По его словам, пеня будет начисляться каждый день, и если задолженность по уплате налога не будет погашена в течение шести месяцев, то налоговая будет инициировать судебное взыскание задолженности по налогам путем подачи заявления о вынесении судебного приказа.

https://ria.ru/20240927/nalogi-1974968754.html

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2024

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общество, налоги, федеральная налоговая служба (фнс россии)