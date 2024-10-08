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Юрист рассказал о наказании за несвоевременную уплату налогов - РИА Новости, 08.10.2024
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02:32 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/nalogi-1976867371.html
Юрист рассказал о наказании за несвоевременную уплату налогов
Юрист рассказал о наказании за несвоевременную уплату налогов - РИА Новости, 08.10.2024
Юрист рассказал о наказании за несвоевременную уплату налогов
Неуплата налога на имущество, земельного и транспортного налога вовремя может повлечь наложение пени, а в случае просрочки на полгода, налоговая может... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T02:32
2024-10-08T02:32
общество
налоги
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Неуплата налога на имущество, земельного и транспортного налога вовремя может повлечь наложение пени, а в случае просрочки на полгода, налоговая может инициировать судебное взыскание задолженности, сообщил РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Не будет штрафных санкций за неуплату вовремя таких налогов как земельный, транспортный, налог на имущество. В случае просрочки по уплате этих налогов будет начисляться пеня. Размер пени составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка РФ", - сказал Хаминский. По его словам, пеня будет начисляться каждый день, и если задолженность по уплате налога не будет погашена в течение шести месяцев, то налоговая будет инициировать судебное взыскание задолженности по налогам путем подачи заявления о вынесении судебного приказа.
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общество, налоги, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Общество, Налоги, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Юрист рассказал о наказании за несвоевременную уплату налогов

Юрист Хаминский: неуплата налогов может повлечь наложение пени

© iStock.com / Moon SafariПредприниматель заполняет налоговую декларацию
Предприниматель заполняет налоговую декларацию - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© iStock.com / Moon Safari
Предприниматель заполняет налоговую декларацию. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Неуплата налога на имущество, земельного и транспортного налога вовремя может повлечь наложение пени, а в случае просрочки на полгода, налоговая может инициировать судебное взыскание задолженности, сообщил РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Не будет штрафных санкций за неуплату вовремя таких налогов как земельный, транспортный, налог на имущество. В случае просрочки по уплате этих налогов будет начисляться пеня. Размер пени составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка РФ", - сказал Хаминский.
По его словам, пеня будет начисляться каждый день, и если задолженность по уплате налога не будет погашена в течение шести месяцев, то налоговая будет инициировать судебное взыскание задолженности по налогам путем подачи заявления о вынесении судебного приказа.
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ОбществоНалогиФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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