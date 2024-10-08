https://ria.ru/20241008/nalog-1977056499.html
В Госдуме прокомментировали предложение ввести налог на бездетность
В Госдуме прокомментировали предложение ввести налог на бездетность - РИА Новости, 08.10.2024
В Госдуме прокомментировали предложение ввести налог на бездетность
Введение в РФ налога на бездетность вызывает лишь недоумение, для повышения рождаемости необходимо предоставлять преференции матерям и семьям с детьми, считает... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T19:45
2024-10-08T19:45
2024-10-08T19:45
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Введение в РФ налога на бездетность вызывает лишь недоумение, для повышения рождаемости необходимо предоставлять преференции матерям и семьям с детьми, считает глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов. "В последние дни с удивлением читаю о разного рода предложениях, касающихся введения в России "налога на бездетность". Допускаю, что их авторы искренне стремятся как-то решить проблему демографии. Но при этом убежден - на общем фоне тревожности даже само обсуждение таких инициатив вызывает лишь недоумение… Необходимо прежде всего создавать условия для стимулирования деторождения, вводить преференции матерям и в целом семьям с детьми", - сообщил Нилов в своём Telegram-канале. По мнению депутата, не стоит пугать тех, у кого пока нет детей. Он добавил, что существуют и исключительно медицинские причины и противопоказания, публично "вытаскивать которые на свет Божий и аморально, и унизительно".
https://ria.ru/20240909/nikitin-1971668918.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали предложение ввести налог на бездетность
Депутат ГД Нилов: введение в РФ налога на бездетность вызывает лишь недоумение
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Введение в РФ налога на бездетность вызывает лишь недоумение, для повышения рождаемости необходимо предоставлять преференции матерям и семьям с детьми, считает глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.
"В последние дни с удивлением читаю о разного рода предложениях, касающихся введения в России "налога на бездетность". Допускаю, что их авторы искренне стремятся как-то решить проблему демографии. Но при этом убежден - на общем фоне тревожности даже само обсуждение таких инициатив вызывает лишь недоумение… Необходимо прежде всего создавать условия для стимулирования деторождения, вводить преференции матерям и в целом семьям с детьми", - сообщил Нилов в своём Telegram-канале.
По мнению депутата, не стоит пугать тех, у кого пока нет детей. Он добавил, что существуют и исключительно медицинские причины и противопоказания, публично "вытаскивать которые на свет Божий и аморально, и унизительно".