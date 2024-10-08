Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали предложение ввести налог на бездетность - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/nalog-1977056499.html
В Госдуме прокомментировали предложение ввести налог на бездетность
В Госдуме прокомментировали предложение ввести налог на бездетность - РИА Новости, 08.10.2024
В Госдуме прокомментировали предложение ввести налог на бездетность
Введение в РФ налога на бездетность вызывает лишь недоумение, для повышения рождаемости необходимо предоставлять преференции матерям и семьям с детьми, считает... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T19:45
2024-10-08T19:45
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Введение в РФ налога на бездетность вызывает лишь недоумение, для повышения рождаемости необходимо предоставлять преференции матерям и семьям с детьми, считает глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов. "В последние дни с удивлением читаю о разного рода предложениях, касающихся введения в России "налога на бездетность". Допускаю, что их авторы искренне стремятся как-то решить проблему демографии. Но при этом убежден - на общем фоне тревожности даже само обсуждение таких инициатив вызывает лишь недоумение… Необходимо прежде всего создавать условия для стимулирования деторождения, вводить преференции матерям и в целом семьям с детьми", - сообщил Нилов в своём Telegram-канале. По мнению депутата, не стоит пугать тех, у кого пока нет детей. Он добавил, что существуют и исключительно медицинские причины и противопоказания, публично "вытаскивать которые на свет Божий и аморально, и унизительно".
https://ria.ru/20240909/nikitin-1971668918.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали предложение ввести налог на бездетность

Депутат ГД Нилов: введение в РФ налога на бездетность вызывает лишь недоумение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Введение в РФ налога на бездетность вызывает лишь недоумение, для повышения рождаемости необходимо предоставлять преференции матерям и семьям с детьми, считает глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.
"В последние дни с удивлением читаю о разного рода предложениях, касающихся введения в России "налога на бездетность". Допускаю, что их авторы искренне стремятся как-то решить проблему демографии. Но при этом убежден - на общем фоне тревожности даже само обсуждение таких инициатив вызывает лишь недоумение… Необходимо прежде всего создавать условия для стимулирования деторождения, вводить преференции матерям и в целом семьям с детьми", - сообщил Нилов в своём Telegram-канале.
По мнению депутата, не стоит пугать тех, у кого пока нет детей. Он добавил, что существуют и исключительно медицинские причины и противопоказания, публично "вытаскивать которые на свет Божий и аморально, и унизительно".
Семьи, получившие жилищные сертификаты в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Никитин рассказал Путину про "пилот" по повышению рождаемости
9 сентября, 17:49
 
ОбществоРоссияЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала