https://ria.ru/20241008/nalog-1977056499.html

В Госдуме прокомментировали предложение ввести налог на бездетность

В Госдуме прокомментировали предложение ввести налог на бездетность - РИА Новости, 08.10.2024

В Госдуме прокомментировали предложение ввести налог на бездетность

Введение в РФ налога на бездетность вызывает лишь недоумение, для повышения рождаемости необходимо предоставлять преференции матерям и семьям с детьми, считает... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T19:45

2024-10-08T19:45

2024-10-08T19:45

общество

россия

ярослав нилов

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Введение в РФ налога на бездетность вызывает лишь недоумение, для повышения рождаемости необходимо предоставлять преференции матерям и семьям с детьми, считает глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов. "В последние дни с удивлением читаю о разного рода предложениях, касающихся введения в России "налога на бездетность". Допускаю, что их авторы искренне стремятся как-то решить проблему демографии. Но при этом убежден - на общем фоне тревожности даже само обсуждение таких инициатив вызывает лишь недоумение… Необходимо прежде всего создавать условия для стимулирования деторождения, вводить преференции матерям и в целом семьям с детьми", - сообщил Нилов в своём Telegram-канале. По мнению депутата, не стоит пугать тех, у кого пока нет детей. Он добавил, что существуют и исключительно медицинские причины и противопоказания, публично "вытаскивать которые на свет Божий и аморально, и унизительно".

https://ria.ru/20240909/nikitin-1971668918.html

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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф