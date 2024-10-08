https://ria.ru/20241008/mus-1977008222.html
В МУС пожаловались на запугивания из-за расследования дела Израиля
В МУС пожаловались на запугивания из-за расследования дела Израиля - РИА Новости, 08.10.2024
В МУС пожаловались на запугивания из-за расследования дела Израиля
Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) обеспокоена продолжающимися попытками запугать ее должностных лиц на фоне расследования в отношении Израиля... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:16
2024-10-08T16:16
2024-10-08T16:45
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ГААГА, 8 окт - РИА Новости. Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) обеспокоена продолжающимися попытками запугать ее должностных лиц на фоне расследования в отношении Израиля из-за ситуации в секторе Газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Во вторник газета Trouw сообщила, что группа из 20 палестинцев обратилась в прокуратуру Нидерландов с призывом возбудить уголовное дело в связи с предполагаемым вмешательством Израиля в расследования Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. "Управление прокурора по-прежнему глубоко обеспокоено продолжающимися попытками ненадлежащим образом повлиять на его деятельность посредством угроз и запугивания его должностных лиц", - заявили в этой связи в пресс-службе суда. При этом в МУС добавили, что не будут комментировать сам запрос, поданный группой палестинцев. В мае прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Как отмечалось в его заявлении, есть основания полагать, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года на территории Палестины. Позднее в мае издание Guardian со ссылкой на источники сообщило, что Йоси Коэн, будучи директором службы внешней разведки Израиля "Моссад", оказывал давление на Фату Бенсуду, занимавшую тогда пост прокурора Международного уголовного суда, чтобы она отказалась от расследования военных преступлений и преступлений против человечества на оккупированных палестинских территориях. МУС призвал прекратить попытки запугивать или ненадлежащим образом влиять на его должностных лиц на фоне сообщений СМИ о разных угрозах в адрес инстанции, в том числе возможных санкциях в случае выдачи судом ордера на арест израильских лидеров. В конце июня СМИ сообщили, что МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, затребованные прокурором суда Каримом Ханом за предполагаемые военные преступления. Международный уголовный суд ведет расследование преступлений, совершенных в Палестине еще с 2014 года, и в соответствии со своим мандатом продолжает собирать информацию о новых преступлениях. В инстанции РИА Новости пояснили, что этот мандат является постоянным и применим к преступлениям, совершенным с момента эскалации конфликта между Израилем и Палестиной 7 октября 2023 года.
https://ria.ru/20240430/zakharova-1943127411.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, нидерланды, биньямин нетаньяху, фату бенсуда, международный уголовный суд, моссад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Палестина, Нидерланды, Биньямин Нетаньяху, Фату Бенсуда, Международный уголовный суд, Моссад, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В МУС пожаловались на запугивания из-за расследования дела Израиля
МУС: управление прокурора обеспокоено попытками запугивания и угрозами
ГААГА, 8 окт - РИА Новости. Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) обеспокоена продолжающимися попытками запугать ее должностных лиц на фоне расследования в отношении Израиля из-за ситуации в секторе Газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Во вторник газета Trouw сообщила, что группа из 20 палестинцев обратилась в прокуратуру Нидерландов
с призывом возбудить уголовное дело в связи с предполагаемым вмешательством Израиля в расследования Международного уголовного суда (МУС) в Гааге
.
"Управление прокурора по-прежнему глубоко обеспокоено продолжающимися попытками ненадлежащим образом повлиять на его деятельность посредством угроз и запугивания его должностных лиц", - заявили в этой связи в пресс-службе суда.
При этом в МУС добавили, что не будут комментировать сам запрос, поданный группой палестинцев.
В мае прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху
и министра обороны Йоава Галанта. Как отмечалось в его заявлении, есть основания полагать, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года на территории Палестины
.
Позднее в мае издание Guardian со ссылкой на источники сообщило, что Йоси Коэн, будучи директором службы внешней разведки Израиля "Моссад
", оказывал давление на Фату Бенсуду
, занимавшую тогда пост прокурора Международного уголовного суда, чтобы она отказалась от расследования военных преступлений и преступлений против человечества на оккупированных палестинских территориях.
МУС призвал прекратить попытки запугивать или ненадлежащим образом влиять на его должностных лиц на фоне сообщений СМИ о разных угрозах в адрес инстанции, в том числе возможных санкциях в случае выдачи судом ордера на арест израильских лидеров.
В конце июня СМИ сообщили, что МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, затребованные прокурором суда Каримом Ханом за предполагаемые военные преступления.
Международный уголовный суд ведет расследование преступлений, совершенных в Палестине еще с 2014 года, и в соответствии со своим мандатом продолжает собирать информацию о новых преступлениях. В инстанции РИА Новости пояснили, что этот мандат является постоянным и применим к преступлениям, совершенным с момента эскалации конфликта между Израилем и Палестиной 7 октября 2023 года.