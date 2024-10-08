https://ria.ru/20241008/moskva-1977028681.html

На юге Москвы нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны

На юге Москвы нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 08.10.2024

На юге Москвы нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории торгового комплекса "Каширский двор" на юге Москвы, саперы вывезли опасный... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:26

2024-10-08T17:26

2024-10-08T18:11

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977028352_0:248:960:788_1920x0_80_0_0_0ef7b578d11c68203082becf79d390ba.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории торгового комплекса "Каширский двор" на юге Москвы, саперы вывезли опасный боеприпас на подмосковный полигон для последующей утилизации, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На территории торгового комплекса "Каширский двор" на Каширском шоссе найдена авиационная бомба времен ВОВ", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что опасную находку изъяли саперы центра "Лидер". Авиабомба вывезена для утилизации на подмосковный полигон.Как сообщили РИА Новости в торговом комплексе, работа "Каширского двора" была восстановлена."Все, даю. Работаем, уже около 12 (часов - ред.) открыли территорию", - рассказали в ТК.

https://radiosputnik.ru/20240726/patrony-1962248008.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва