https://ria.ru/20241008/moskva-1977028681.html
На юге Москвы нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны
На юге Москвы нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 08.10.2024
На юге Москвы нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны
Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории торгового комплекса "Каширский двор" на юге Москвы, саперы вывезли опасный... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:26
2024-10-08T17:26
2024-10-08T18:11
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории торгового комплекса "Каширский двор" на юге Москвы, саперы вывезли опасный боеприпас на подмосковный полигон для последующей утилизации, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На территории торгового комплекса "Каширский двор" на Каширском шоссе найдена авиационная бомба времен ВОВ", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что опасную находку изъяли саперы центра "Лидер". Авиабомба вывезена для утилизации на подмосковный полигон.Как сообщили РИА Новости в торговом комплексе, работа "Каширского двора" была восстановлена."Все, даю. Работаем, уже около 12 (часов - ред.) открыли территорию", - рассказали в ТК.
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происшествия, москва
На юге Москвы нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны
На территории ТЦ "Каширский двор" на юге Москвы нашли авиабомбу времен ВОВ
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории торгового комплекса "Каширский двор" на юге Москвы, саперы вывезли опасный боеприпас на подмосковный полигон для последующей утилизации, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На территории торгового комплекса "Каширский двор" на Каширском шоссе найдена авиационная бомба времен ВОВ", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что опасную находку изъяли саперы центра "Лидер". Авиабомба вывезена для утилизации на подмосковный полигон.
Как сообщили РИА Новости в торговом комплексе, работа "Каширского двора" была восстановлена.
"Все, даю. Работаем, уже около 12 (часов - ред.) открыли территорию", - рассказали в ТК.