https://ria.ru/20241008/moskva-1976981933.html

В Москве задержали мигранта, подозреваемого в надругательстве над ребенком

В Москве задержали мигранта, подозреваемого в надругательстве над ребенком - РИА Новости, 08.10.2024

В Москве задержали мигранта, подозреваемого в надругательстве над ребенком

Гражданин Узбекистана подозревается в похищении 11-летней девочки с детской площадки и надругательстве над ней, он задержан, сообщили в пресс-службе московского РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:28

2024-10-08T14:28

2024-10-08T14:28

происшествия

узбекистан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Гражданин Узбекистана подозревается в похищении 11-летней девочки с детской площадки и надругательстве над ней, он задержан, сообщили в пресс-службе московского главка МВД и столичном главке СК. В полицию обратилась супружеская пара с сообщением, что их 11-летняя дочь вышла на улицу гулять с собакой и не вернулась. Через некоторое время в ОМВД снова позвонил отец и сказал, что она уже дома. Ссылаясь на слова девочки, МВД сообщает, что незнакомец, "угрожая, увел ее с площадки, после чего в лесопарковой зоне совершил насильственные действия сексуального характера". "Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Царицыно совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержали 27-летнего гражданина по подозрению в насильственных действиях в отношении несовершеннолетней", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемый заключен под стражу. В столичном главке СК уточнили, что задержанным оказался гражданин Узбекистана. По данным ведомства, фигурант будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

https://ria.ru/20241004/migrant-1976298435.html

https://ria.ru/20240920/kriminal-1973434634.html

узбекистан

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происшествия, узбекистан, россия, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом