Мишустин рассказал о росте товарооборота с дружественными странами
Мишустин: товарооборот с дружественными странами вырос более чем на 50%
Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Товарооборот России с дружественными странами за последние два года увеличился более чем на 50%, такие тенденции оказывают самое серьезное влияние на ситуацию в регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства во вторник провел стратегическую сессию, посвященную стратегии пространственного развития России. В ходе мероприятия Мишустин подчеркнул, что вопросы сбалансированного развития территорий имеют крайне важное значение для достижения национальных целей развития России и повышения качества жизни граждан.
"Беспрецедентные санкции за последние два года привели к сокращению товарооборота России с Западом. За этот же период с дружественными странами он увеличился более чем на 50 процентов. По оценке экспертов, к 2030 году объемы торговли с государствами-партнерами вырастут в 2,5 раза. Такие тенденции оказывают самое серьезное влияние на ситуацию в регионах", - сказал Мишустин.
Он пояснил, что растет значимость территорий, через которые проходят новые международные транспортные коридоры, расширяются перспективы портовых городов, появляются новые центры экономической активности, усиливается индустриальный потенциал Поволжья, Урала, Сибири, а также раскрывается туристическая привлекательность Алтая, Северного Кавказа, Крыма и других регионов.
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