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Мишустин рассказал о росте товарооборота с дружественными странами - РИА Новости, 08.10.2024
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15:55 08.10.2024 (обновлено: 18:27 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/mishustin-1977043809.html
Мишустин рассказал о росте товарооборота с дружественными странами
Мишустин рассказал о росте товарооборота с дружественными странами - РИА Новости, 08.10.2024
Мишустин рассказал о росте товарооборота с дружественными странами
Товарооборот России с дружественными странами за последние два года увеличился более чем на 50%, такие тенденции оказывают самое серьезное влияние на ситуацию в РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:55
2024-10-08T18:27
россия
поволжье
урал
михаил мишустин
в мире
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Товарооборот России с дружественными странами за последние два года увеличился более чем на 50%, такие тенденции оказывают самое серьезное влияние на ситуацию в регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства во вторник провел стратегическую сессию, посвященную стратегии пространственного развития России. В ходе мероприятия Мишустин подчеркнул, что вопросы сбалансированного развития территорий имеют крайне важное значение для достижения национальных целей развития России и повышения качества жизни граждан. "Беспрецедентные санкции за последние два года привели к сокращению товарооборота России с Западом. За этот же период с дружественными странами он увеличился более чем на 50 процентов. По оценке экспертов, к 2030 году объемы торговли с государствами-партнерами вырастут в 2,5 раза. Такие тенденции оказывают самое серьезное влияние на ситуацию в регионах", - сказал Мишустин. Он пояснил, что растет значимость территорий, через которые проходят новые международные транспортные коридоры, расширяются перспективы портовых городов, появляются новые центры экономической активности, усиливается индустриальный потенциал Поволжья, Урала, Сибири, а также раскрывается туристическая привлекательность Алтая, Северного Кавказа, Крыма и других регионов.
https://ria.ru/20241008/tovarooborot-1977026261.html
https://ria.ru/20240924/mishustin-1974454455.html
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россия, поволжье, урал, михаил мишустин, в мире
Россия, Поволжье, Урал, Михаил Мишустин, В мире
Мишустин рассказал о росте товарооборота с дружественными странами

Мишустин: товарооборот с дружественными странами вырос более чем на 50%

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Товарооборот России с дружественными странами за последние два года увеличился более чем на 50%, такие тенденции оказывают самое серьезное влияние на ситуацию в регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства во вторник провел стратегическую сессию, посвященную стратегии пространственного развития России. В ходе мероприятия Мишустин подчеркнул, что вопросы сбалансированного развития территорий имеют крайне важное значение для достижения национальных целей развития России и повышения качества жизни граждан.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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"Беспрецедентные санкции за последние два года привели к сокращению товарооборота России с Западом. За этот же период с дружественными странами он увеличился более чем на 50 процентов. По оценке экспертов, к 2030 году объемы торговли с государствами-партнерами вырастут в 2,5 раза. Такие тенденции оказывают самое серьезное влияние на ситуацию в регионах", - сказал Мишустин.
Он пояснил, что растет значимость территорий, через которые проходят новые международные транспортные коридоры, расширяются перспективы портовых городов, появляются новые центры экономической активности, усиливается индустриальный потенциал Поволжья, Урала, Сибири, а также раскрывается туристическая привлекательность Алтая, Северного Кавказа, Крыма и других регионов.
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