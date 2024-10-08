https://ria.ru/20241008/mishustin-1977043077.html

Мишустин призвал улучшать показатели российской киноиндустрии

Мишустин призвал улучшать показатели российской киноиндустрии - РИА Новости, 08.10.2024

Мишустин призвал улучшать показатели российской киноиндустрии

Доля отечественных лент в российском кинопрокате увеличивается, но необходимо продолжить создавать условия для улучшения показателей отрасли, заявил... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:24

2024-10-08T18:24

2024-10-08T18:24

культура

россия

михаил мишустин

фонд кино

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Доля отечественных лент в российском кинопрокате увеличивается, но необходимо продолжить создавать условия для улучшения показателей отрасли, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Доля отечественных лент в прокате постоянно увеличивается... Сейчас в кинотеатрах страны большая часть всех фильмов – это порядка 80% – отечественные", - сообщил Мишустин на стратегической сессии о развитии отечественной кинематографии во вторник. Он отметил, что правительство оказывает существенную помощь индустрии. По его словам, за последние 6 лет по линии Минкультуры было профинансировано производство свыше 1,7 тысячи кинолент разных жанров, еще около 300 картин – за счет Фонда кино. "Но это именно те фильмы, которые и собирают кассу отечественного кинопроката. Только в прошлом году картины, созданные при государственной поддержке, посмотрели около 57,5 миллиона зрителей", - уточнил премьер. Только российские мастера и деятели искусства могут передать историю, культурный код, традиции и ценности страны, продолжил Мишустин, - благодаря им на экраны выходят качественные продукты. "Надо продолжить формировать условия для развития индустрии, улучшения ее экономических показателей, так как это является базой для продолжения в том числе творческой деятельности", - заявил Мишустин. Говоря о развитии отрасли, он упомянул, что до 2019 года доля российского кино в кинотеатрах росла, достигнув почти 30%. "Фактически была сформирована база, которая позволила оперативно возместить потери рынка из‑за ушедших из России пару лет назад крупнейших зарубежных производителей. Уже, кстати, через год после этого сборы наших фильмов от показов в стране выросли практически в три раза", - напомнил премьер. Он отдельно упомянул о мерах, которые помогают сделать киноискусство доступнее для людей. Так, в небольших населенных пунктах, где проживает менее полумиллиона человек, кинозалы сейчас оснащаются современным оборудованием, сказал Мишустин. "Свыше 1,3 тысячи уже модернизированы в 83 регионах с 2015 года. До конца текущего года техника поступит еще в 91 (кинозал - ред.), включая 10 – в новых российских субъектах. Люди смогут на больших экранах увидеть воплощение творческих идей. А привлечь молодежную аудиторию на отечественное кино помогает проект "Пушкинская карта", - отметил глава кабмина.

https://ria.ru/20240424/gollivud-1941973197.html

https://ria.ru/20240401/fondkino-1937043612.html

https://ria.ru/20240403/mishustin-1937566633.html

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россия, михаил мишустин, фонд кино