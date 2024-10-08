Мишустин поставил задачу по улучшению качества отечественного кино
Мишустин: перед властями стоит задача по повышению качества российского кино
Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Перед властями стоит масштабная задача по повышению качества отечественного кино, это необходимо для воспитания молодого поколения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию российского кинематографа.
"Перед нами стоит масштабная задача повысить качество отечественного кино, сделать его соответствующим традиционным духовно-нравственным ценностям. При этом оно должно привлекать зрителей, находить путь к их сердцам, быть востребованным, интересным, креативным", — отметил глава правительства.
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После распада СССР поток западных лент на российский рынок значительно вырос, тогда как отечественное кино оказалось отодвинуто на второй план. Ситуацию удалось изменить благодаря государственной поддержке, напомнил Мишустин.
Он отметил, что сейчас кинематограф выполняет не просто развлекательную функцию, а его успех определяется не только количеством выпущенных картин и объемом кассовых сборов.
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"Хорошие фильмы позволяют получить новые знания, познакомиться с культурой, историей, искусством, учат думать, сопереживать, видеть разнообразие мира, расширяют кругозор. Они необходимы и важны в воспитании молодого поколения", — подчеркнул премьер.
В сентябре Владимир Путин заявил о кратном увеличении доли российского кино в прокате. По его словам, это важно для самой индустрии. Кроме того, отечественные мастера лучше знают, что сделало нашу страну такой, какая она есть, нежели иностранные производители, пояснил президент.