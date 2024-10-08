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Мишустин поставил задачу по улучшению качества отечественного кино - РИА Новости, 08.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:17 08.10.2024 (обновлено: 19:05 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/mishustin-1977041358.html
Мишустин поставил задачу по улучшению качества отечественного кино
Мишустин поставил задачу по улучшению качества отечественного кино - РИА Новости, 08.10.2024
Мишустин поставил задачу по улучшению качества отечественного кино
Перед властями стоит масштабная задача по повышению качества отечественного кино, это необходимо для воспитания молодого поколения, заявил премьер-министр... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:17
2024-10-08T19:05
культура
россия
ссср
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Перед властями стоит масштабная задача по повышению качества отечественного кино, это необходимо для воспитания молодого поколения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию российского кинематографа. "Перед нами стоит масштабная задача повысить качество отечественного кино, сделать его соответствующим традиционным духовно-нравственным ценностям. При этом оно должно привлекать зрителей, находить путь к их сердцам, быть востребованным, интересным, креативным", — отметил глава правительства. После распада СССР поток западных лент на российский рынок значительно вырос, тогда как отечественное кино оказалось отодвинуто на второй план. Ситуацию удалось изменить благодаря государственной поддержке, напомнил Мишустин.Он отметил, что сейчас кинематограф выполняет не просто развлекательную функцию, а его успех определяется не только количеством выпущенных картин и объемом кассовых сборов."Хорошие фильмы позволяют получить новые знания, познакомиться с культурой, историей, искусством, учат думать, сопереживать, видеть разнообразие мира, расширяют кругозор. Они необходимы и важны в воспитании молодого поколения", — подчеркнул премьер.В сентябре Владимир Путин заявил о кратном увеличении доли российского кино в прокате. По его словам, это важно для самой индустрии. Кроме того, отечественные мастера лучше знают, что сделало нашу страну такой, какая она есть, нежели иностранные производители, пояснил президент.
https://ria.ru/20241005/kinostudii-1976507243.html
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россия, ссср, михаил мишустин, общество
Культура, Россия, СССР, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин поставил задачу по улучшению качества отечественного кино

Мишустин: перед властями стоит задача по повышению качества российского кино

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Перед властями стоит масштабная задача по повышению качества отечественного кино, это необходимо для воспитания молодого поколения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию российского кинематографа.
"Перед нами стоит масштабная задача повысить качество отечественного кино, сделать его соответствующим традиционным духовно-нравственным ценностям. При этом оно должно привлекать зрителей, находить путь к их сердцам, быть востребованным, интересным, креативным", — отметил глава правительства.
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После распада СССР поток западных лент на российский рынок значительно вырос, тогда как отечественное кино оказалось отодвинуто на второй план. Ситуацию удалось изменить благодаря государственной поддержке, напомнил Мишустин.
Он отметил, что сейчас кинематограф выполняет не просто развлекательную функцию, а его успех определяется не только количеством выпущенных картин и объемом кассовых сборов.
«
"Хорошие фильмы позволяют получить новые знания, познакомиться с культурой, историей, искусством, учат думать, сопереживать, видеть разнообразие мира, расширяют кругозор. Они необходимы и важны в воспитании молодого поколения", — подчеркнул премьер.
В сентябре Владимир Путин заявил о кратном увеличении доли российского кино в прокате. По его словам, это важно для самой индустрии. Кроме того, отечественные мастера лучше знают, что сделало нашу страну такой, какая она есть, нежели иностранные производители, пояснил президент.
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