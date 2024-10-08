https://ria.ru/20241008/minyust-1976867757.html

Минюст нашел у Понасенкова* идею превосходства Европы над Россией

Минюст нашел у Понасенкова* идею превосходства Европы над Россией - РИА Новости, 08.10.2024

Минюст нашел у Понасенкова* идею превосходства Европы над Россией

Минюст в ходе проверки блогера-иноагента Евгения Понасенкова* обнаружил в его публикациях идею "превосходства европейской государственности перед российским... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T02:47

2024-10-08T02:47

2024-10-08T02:47

россия

европа

италия

евгений понасенков

евросоюз

иноагенты

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минюст в ходе проверки блогера-иноагента Евгения Понасенкова* обнаружил в его публикациях идею "превосходства европейской государственности перед российским политическим строем", сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. В документах отмечается, что ведомство провело внеплановую проверку соблюдения Понасенковым законодательства об иностранных агентах и обнаружило, что он неоднократно выезжал из России, преимущественно в Италию, откуда записал около 30 роликов. "Контент, обнародованный Понасенковым Е.Н., несет одну главную идею - превосходство европейской государственности и недостижимость западной цивилизации перед российским политическим и социальным строем", - сказано в результатах проверки, где также отмечается, что свои идеи блогер доносит "путем всевозможных аллегорий, метафор и образов". "Кроме того, в своих видеороликах Понасенков Е.Н. неоднократно призывал к равнению России на государственное устройство стран ЕС, ставил под сомнение легитимность и авторитет национальных лидеров России", - отмечается в документах. Понасенков был включен в реестр иноагентов в 2022 году.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20241006/feyki-1976571766.html

https://ria.ru/20241008/inoagent-1976866833.html

россия

европа

италия

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россия, европа, италия, евгений понасенков, евросоюз, иноагенты, министерство юстиции рф (минюст россии)