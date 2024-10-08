https://ria.ru/20241008/minyust-1976867757.html
Минюст нашел у Понасенкова* идею превосходства Европы над Россией
Минюст нашел у Понасенкова* идею превосходства Европы над Россией - РИА Новости, 08.10.2024
Минюст нашел у Понасенкова* идею превосходства Европы над Россией
Минюст в ходе проверки блогера-иноагента Евгения Понасенкова* обнаружил в его публикациях идею "превосходства европейской государственности перед российским... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T02:47
2024-10-08T02:47
2024-10-08T02:47
россия
европа
италия
евгений понасенков
евросоюз
иноагенты
министерство юстиции рф (минюст россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574401339_0:80:680:463_1920x0_80_0_0_6d1d69fb5a20bf022228c6faa8ce69aa.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минюст в ходе проверки блогера-иноагента Евгения Понасенкова* обнаружил в его публикациях идею "превосходства европейской государственности перед российским политическим строем", сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. В документах отмечается, что ведомство провело внеплановую проверку соблюдения Понасенковым законодательства об иностранных агентах и обнаружило, что он неоднократно выезжал из России, преимущественно в Италию, откуда записал около 30 роликов. "Контент, обнародованный Понасенковым Е.Н., несет одну главную идею - превосходство европейской государственности и недостижимость западной цивилизации перед российским политическим и социальным строем", - сказано в результатах проверки, где также отмечается, что свои идеи блогер доносит "путем всевозможных аллегорий, метафор и образов". "Кроме того, в своих видеороликах Понасенков Е.Н. неоднократно призывал к равнению России на государственное устройство стран ЕС, ставил под сомнение легитимность и авторитет национальных лидеров России", - отмечается в документах. Понасенков был включен в реестр иноагентов в 2022 году.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20241006/feyki-1976571766.html
https://ria.ru/20241008/inoagent-1976866833.html
россия
европа
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574401339_0:0:680:510_1920x0_80_0_0_7eb176925f4ad27b2cff7002d475d141.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, италия, евгений понасенков, евросоюз, иноагенты, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Европа, Италия, Евгений Понасенков, Евросоюз, иноагенты, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст нашел у Понасенкова* идею превосходства Европы над Россией
Минюст нашел у Понасенкова идею превосходства европейской государственности