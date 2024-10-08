https://ria.ru/20241008/migratsiya-1977061457.html
Госдума рассмотрит проекты о борьбе с незаконной миграцией до конца осени
Госдума рассмотрит проекты о борьбе с незаконной миграцией до конца осени - РИА Новости, 08.10.2024
Госдума рассмотрит проекты о борьбе с незаконной миграцией до конца осени
В Госдуме планируется рассмотреть проекты, которые направлены на борьбу с незаконной миграцией до конца осени, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T20:47
2024-10-08T20:47
2024-10-08T20:47
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Госдуме планируется рассмотреть проекты, которые направлены на борьбу с незаконной миграцией до конца осени, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе "Делового завтрака" в редакции "Российской газеты", сообщается на сайте Госдумы. "Депутаты Государственной думы рассчитывают до конца осени рассмотреть законодательные инициативы, направленные на борьбу с незаконной миграцией", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте ГД. Он отметил, что одна из инициатив предлагает ужесточить ответственность за организацию незаконной миграции. "И, надо сказать, сроки наказания очень высокие: от 8 до 15 лет. И если чиновник причастен к этому, то вводится запрет занимать должность до 10 лет в различных органах власти", - отметил председатель ГД. Также предлагается считать обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления мигрантом, нелегально находящимся в РФ. По его словам, в результате принятия таких законов в этой сфере появится больше прозрачности и порядка. Кроме того Володин подчеркнул необходимость принятия закона о сертификатах на знание русского языка. "Оформляя вид на жительство, приезжая сюда, иностранцы получают справку о сдаче экзамена по русскому языку. Мы в этой связи вообще вышли с инициативой - и сейчас она рассматривается в Государственной думе, - чтобы не было этих посреднических услуг. Ведь создаются повсеместно организации, которые берут на себя сбор этих необходимых документов, начиная от сдачи экзаменов и заканчивая справками о состоянии здоровья", - сказал он. По мнению Володина, это происходит за плату, что в свою очередь зачастую приводит к большому количеству проблем.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит проекты о борьбе с незаконной миграцией до конца осени
Володин: ГД рассмотрит проекты о борьбе с незаконной миграцией до конца осени
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Госдуме планируется рассмотреть проекты, которые направлены на борьбу с незаконной миграцией до конца осени, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе "Делового завтрака" в редакции "Российской газеты", сообщается на сайте Госдумы.
"Депутаты Государственной думы рассчитывают до конца осени рассмотреть законодательные инициативы, направленные на борьбу с незаконной миграцией", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте ГД.
Он отметил, что одна из инициатив предлагает ужесточить ответственность за организацию незаконной миграции.
"И, надо сказать, сроки наказания очень высокие: от 8 до 15 лет. И если чиновник причастен к этому, то вводится запрет занимать должность до 10 лет в различных органах власти", - отметил председатель ГД.
Также предлагается считать обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления мигрантом, нелегально находящимся в РФ
. По его словам, в результате принятия таких законов в этой сфере появится больше прозрачности и порядка.
Кроме того Володин подчеркнул необходимость принятия закона о сертификатах на знание русского языка.
"Оформляя вид на жительство, приезжая сюда, иностранцы получают справку о сдаче экзамена по русскому языку. Мы в этой связи вообще вышли с инициативой - и сейчас она рассматривается в Государственной думе, - чтобы не было этих посреднических услуг. Ведь создаются повсеместно организации, которые берут на себя сбор этих необходимых документов, начиная от сдачи экзаменов и заканчивая справками о состоянии здоровья", - сказал он.
По мнению Володина, это происходит за плату, что в свою очередь зачастую приводит к большому количеству проблем.