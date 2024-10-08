https://ria.ru/20241008/migratsiya-1977061457.html

Госдума рассмотрит проекты о борьбе с незаконной миграцией до конца осени

Госдума рассмотрит проекты о борьбе с незаконной миграцией до конца осени - РИА Новости, 08.10.2024

Госдума рассмотрит проекты о борьбе с незаконной миграцией до конца осени

В Госдуме планируется рассмотреть проекты, которые направлены на борьбу с незаконной миграцией до конца осени, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T20:47

2024-10-08T20:47

2024-10-08T20:47

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Госдуме планируется рассмотреть проекты, которые направлены на борьбу с незаконной миграцией до конца осени, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе "Делового завтрака" в редакции "Российской газеты", сообщается на сайте Госдумы. "Депутаты Государственной думы рассчитывают до конца осени рассмотреть законодательные инициативы, направленные на борьбу с незаконной миграцией", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте ГД. Он отметил, что одна из инициатив предлагает ужесточить ответственность за организацию незаконной миграции. "И, надо сказать, сроки наказания очень высокие: от 8 до 15 лет. И если чиновник причастен к этому, то вводится запрет занимать должность до 10 лет в различных органах власти", - отметил председатель ГД. Также предлагается считать обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления мигрантом, нелегально находящимся в РФ. По его словам, в результате принятия таких законов в этой сфере появится больше прозрачности и порядка. Кроме того Володин подчеркнул необходимость принятия закона о сертификатах на знание русского языка. "Оформляя вид на жительство, приезжая сюда, иностранцы получают справку о сдаче экзамена по русскому языку. Мы в этой связи вообще вышли с инициативой - и сейчас она рассматривается в Государственной думе, - чтобы не было этих посреднических услуг. Ведь создаются повсеместно организации, которые берут на себя сбор этих необходимых документов, начиная от сдачи экзаменов и заканчивая справками о состоянии здоровья", - сказал он. По мнению Володина, это происходит за плату, что в свою очередь зачастую приводит к большому количеству проблем.

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф