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В МИД прокомментировали сообщения Литвы об обстреле украинских АЭС Россией
В МИД прокомментировали сообщения Литвы об обстреле украинских АЭС Россией - РИА Новости, 08.10.2024
В МИД прокомментировали сообщения Литвы об обстреле украинских АЭС Россией
Сообщения литовских СМИ о якобы "угрозе" обстрела украинских АЭС со стороны России являются нелепыми дезинформационными вбросами и бездоказательной инсинуацией, РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:27
2024-10-08T12:27
2024-10-08T12:27
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сообщения литовских СМИ о якобы "угрозе" обстрела украинских АЭС со стороны России являются нелепыми дезинформационными вбросами и бездоказательной инсинуацией, заявил МИД России. "Литовские СМИ продолжают поддерживать высокий накал антироссийской истерии, подбрасывая в топку искусственно раздуваемого огня русофобии новые, всё более нелепые дезинформационные вбросы. В последние недели в ряде местных изданий как по нотам была разыграна очередная "медиа-партия", направленная на отвлечение внимания от реально имеющих место преступлений киевского режима и раскрутку бездоказательных инсинуаций о якобы имеющейся "угрозе" обстрела украинских АЭС Вооружёнными Силами Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале российского дипведомства. В сообщении отмечается, что авторы этих вбросов откровенно сфальшивили: заказной характер акции заметен невооружённым взглядом любому объективному наблюдателю, а приведённые в статьях "тезисы" полностью повторяют озвученную главарём киевского режима с трибуны Генассамблеи ООН заготовку, организованно растиражированную ведущими западными СМИ, и не выдерживают никакой критики. "Похоже, что единственное стремление, которое демонстрируют литовские СМИ, – превзойти своих западных покровителей в оголтелости антироссийской линии. Местная пресса по-прежнему продолжает придерживаться деструктивного курса на повышение градуса русофобии в литовском обществе", - заключается в нём.
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Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Россия, В мире
В МИД прокомментировали сообщения Литвы об обстреле украинских АЭС Россией
МИД: вбросы СМИ Литвы о якобы угрозе обстрела АЭС Украины это инсинуация
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сообщения литовских СМИ о якобы "угрозе" обстрела украинских АЭС со стороны России являются нелепыми дезинформационными вбросами и бездоказательной инсинуацией, заявил МИД России.
"Литовские СМИ продолжают поддерживать высокий накал антироссийской истерии, подбрасывая в топку искусственно раздуваемого огня русофобии новые, всё более нелепые дезинформационные вбросы. В последние недели в ряде местных изданий как по нотам была разыграна очередная "медиа-партия", направленная на отвлечение внимания от реально имеющих место преступлений киевского режима и раскрутку бездоказательных инсинуаций о якобы имеющейся "угрозе" обстрела украинских АЭС Вооружёнными Силами Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале российского дипведомства.
В сообщении отмечается, что авторы этих вбросов откровенно сфальшивили: заказной характер акции заметен невооружённым взглядом любому объективному наблюдателю, а приведённые в статьях "тезисы" полностью повторяют озвученную главарём киевского режима с трибуны Генассамблеи ООН
заготовку, организованно растиражированную ведущими западными СМИ, и не выдерживают никакой критики.
"Похоже, что единственное стремление, которое демонстрируют литовские СМИ, – превзойти своих западных покровителей в оголтелости антироссийской линии. Местная пресса по-прежнему продолжает придерживаться деструктивного курса на повышение градуса русофобии в литовском обществе", - заключается в нём.