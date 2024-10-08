https://ria.ru/20241008/mid-1976943998.html

В МИД прокомментировали сообщения Литвы об обстреле украинских АЭС Россией

В МИД прокомментировали сообщения Литвы об обстреле украинских АЭС Россией - РИА Новости, 08.10.2024

В МИД прокомментировали сообщения Литвы об обстреле украинских АЭС Россией

Сообщения литовских СМИ о якобы "угрозе" обстрела украинских АЭС со стороны России являются нелепыми дезинформационными вбросами и бездоказательной инсинуацией, РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:27

2024-10-08T12:27

2024-10-08T12:27

генеральная ассамблея оон

оон

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ecbd7a71a1b5dad76b1e6bead6742550.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сообщения литовских СМИ о якобы "угрозе" обстрела украинских АЭС со стороны России являются нелепыми дезинформационными вбросами и бездоказательной инсинуацией, заявил МИД России. "Литовские СМИ продолжают поддерживать высокий накал антироссийской истерии, подбрасывая в топку искусственно раздуваемого огня русофобии новые, всё более нелепые дезинформационные вбросы. В последние недели в ряде местных изданий как по нотам была разыграна очередная "медиа-партия", направленная на отвлечение внимания от реально имеющих место преступлений киевского режима и раскрутку бездоказательных инсинуаций о якобы имеющейся "угрозе" обстрела украинских АЭС Вооружёнными Силами Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале российского дипведомства. В сообщении отмечается, что авторы этих вбросов откровенно сфальшивили: заказной характер акции заметен невооружённым взглядом любому объективному наблюдателю, а приведённые в статьях "тезисы" полностью повторяют озвученную главарём киевского режима с трибуны Генассамблеи ООН заготовку, организованно растиражированную ведущими западными СМИ, и не выдерживают никакой критики. "Похоже, что единственное стремление, которое демонстрируют литовские СМИ, – превзойти своих западных покровителей в оголтелости антироссийской линии. Местная пресса по-прежнему продолжает придерживаться деструктивного курса на повышение градуса русофобии в литовском обществе", - заключается в нём.

https://ria.ru/20240818/bezopasnost-1966885543.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

генеральная ассамблея оон, оон, россия, в мире