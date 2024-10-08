В МИД прокомментировали повышение роли ядерного оружия в стратегии НАТО
Грушко: Россия учитывает повышение роли ядерного оружия в стратегии НАТО
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия учитывает, что в военно-техническом смысле НАТО идет по пути повышения роли ядерного оружия в стратегии альянса, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Факт остается фактом: и в концептуальном, и в политическом, и в военно-техническом смыслах ядерные страны НАТО, да и сам блок, объявивший себя ядерным, идут по пути повышения роли ядерного оружия в стратегии альянса", - сказал Грушко.
Он напомнил, что бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг некоторое время назад говорил о модернизации ядерного оружия, в том числе американских авиабомб, размещенных в европейских странах.
По его словам, в Москве учитывают "всю совокупность факторов, влияющих на стратегическую стабильность, нашу безопасность и обороноспособность" и с этой целью в настоящий момент идет процесс обновления Основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания.
Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ.