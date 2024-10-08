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В МИД прокомментировали повышение роли ядерного оружия в стратегии НАТО - РИА Новости, 08.10.2024
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08:35 08.10.2024 (обновлено: 09:05 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/mid-1976880987.html
В МИД прокомментировали повышение роли ядерного оружия в стратегии НАТО
В МИД прокомментировали повышение роли ядерного оружия в стратегии НАТО - РИА Новости, 08.10.2024
В МИД прокомментировали повышение роли ядерного оружия в стратегии НАТО
Россия учитывает, что в военно-техническом смысле НАТО идет по пути повышения роли ядерного оружия в стратегии альянса, заявил в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:35
2024-10-08T09:05
россия
москва
александр грушко
владимир путин
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия учитывает, что в военно-техническом смысле НАТО идет по пути повышения роли ядерного оружия в стратегии альянса, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Факт остается фактом: и в концептуальном, и в политическом, и в военно-техническом смыслах ядерные страны НАТО, да и сам блок, объявивший себя ядерным, идут по пути повышения роли ядерного оружия в стратегии альянса", - сказал Грушко. Он напомнил, что бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг некоторое время назад говорил о модернизации ядерного оружия, в том числе американских авиабомб, размещенных в европейских странах. По его словам, в Москве учитывают "всю совокупность факторов, влияющих на стратегическую стабильность, нашу безопасность и обороноспособность" и с этой целью в настоящий момент идет процесс обновления Основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания. Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Читайте полный текст интервью Александра Грушко &gt;&gt;
https://ria.ru/20241008/mid-1976879217.html
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россия, москва, александр грушко, владимир путин, йенс столтенберг, нато
Россия, Москва, Александр Грушко, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, НАТО
В МИД прокомментировали повышение роли ядерного оружия в стратегии НАТО

Грушко: Россия учитывает повышение роли ядерного оружия в стратегии НАТО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия учитывает, что в военно-техническом смысле НАТО идет по пути повышения роли ядерного оружия в стратегии альянса, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Факт остается фактом: и в концептуальном, и в политическом, и в военно-техническом смыслах ядерные страны НАТО, да и сам блок, объявивший себя ядерным, идут по пути повышения роли ядерного оружия в стратегии альянса", - сказал Грушко.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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Он напомнил, что бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг некоторое время назад говорил о модернизации ядерного оружия, в том числе американских авиабомб, размещенных в европейских странах.
По его словам, в Москве учитывают "всю совокупность факторов, влияющих на стратегическую стабильность, нашу безопасность и обороноспособность" и с этой целью в настоящий момент идет процесс обновления Основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания.
Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ.
Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>
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РоссияМоскваАлександр ГрушкоВладимир ПутинЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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