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"Мегафон" оштрафовали за незаблокированный вызов мошенников - РИА Новости, 08.10.2024
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08:46 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/megafon-1976882306.html
"Мегафон" оштрафовали за незаблокированный вызов мошенников
"Мегафон" оштрафовали за незаблокированный вызов мошенников - РИА Новости, 08.10.2024
"Мегафон" оштрафовали за незаблокированный вызов мошенников
Сотовый оператор "Мегафон" оштрафован за то, что не заблокировал вызов мошенников на телефон жителя Бурятии, который в итоге дал им доступ от своего личного... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:46
2024-10-08T08:46
происшествия
технологии
россия
мегафон
республика бурятия
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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Сотовый оператор "Мегафон" оштрафован за то, что не заблокировал вызов мошенников на телефон жителя Бурятии, который в итоге дал им доступ от своего личного кабинета на "госуслугах", сообщает прокуратура региона. "В декабре 2023 года жителю поселка Усть-Баргузин поступил звонок от человека, который представился сотрудником мобильного оператора. Он сообщил, что необходимо продлить договор связи и для этого нужно сообщить код из присланного СМС-сообщения. Потерпевший сделал это, и в результате злоумышленники получили доступ к его личному кабинету на портале "Госуслуги". В ходе проверки выявлено, что звонок был сделан с подменного номера иностранного сотового оператора, но в нарушение закона вызов не был заблокирован", - говорится в сообщении. По постановлению прокуратуры района оператор связи привлечен к административной ответственности по статье "Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи в случаях, предусмотренных законодательством РФ в области связи". "Судом юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу", - отмечает прокуратура. В надзорном ведомстве РИА Новости уточнили, что речь идет о "Мегафоне". По данным прокуратуры, по факту неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации расследуется уголовное дело.
https://ria.ru/20240629/moshenniki-1956262850.html
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происшествия, технологии, россия, мегафон, республика бурятия
Происшествия, Технологии, Россия, Мегафон, Республика Бурятия
"Мегафон" оштрафовали за незаблокированный вызов мошенников

В Бурятии оштрафовали "Мегафон" на 600 тыс руб за неблокировку звонка мошенников

CC0 / / Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
CC0 / /
Мужчина держит в руках смартфон. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Сотовый оператор "Мегафон" оштрафован за то, что не заблокировал вызов мошенников на телефон жителя Бурятии, который в итоге дал им доступ от своего личного кабинета на "госуслугах", сообщает прокуратура региона.
"В декабре 2023 года жителю поселка Усть-Баргузин поступил звонок от человека, который представился сотрудником мобильного оператора. Он сообщил, что необходимо продлить договор связи и для этого нужно сообщить код из присланного СМС-сообщения. Потерпевший сделал это, и в результате злоумышленники получили доступ к его личному кабинету на портале "Госуслуги". В ходе проверки выявлено, что звонок был сделан с подменного номера иностранного сотового оператора, но в нарушение закона вызов не был заблокирован", - говорится в сообщении.
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По постановлению прокуратуры района оператор связи привлечен к административной ответственности по статье "Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи в случаях, предусмотренных законодательством РФ в области связи".
"Судом юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу", - отмечает прокуратура.
В надзорном ведомстве РИА Новости уточнили, что речь идет о "Мегафоне".
По данным прокуратуры, по факту неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации расследуется уголовное дело.
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