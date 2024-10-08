https://ria.ru/20241008/megafon-1976882306.html

"Мегафон" оштрафовали за незаблокированный вызов мошенников

"Мегафон" оштрафовали за незаблокированный вызов мошенников - РИА Новости, 08.10.2024

"Мегафон" оштрафовали за незаблокированный вызов мошенников

Сотовый оператор "Мегафон" оштрафован за то, что не заблокировал вызов мошенников на телефон жителя Бурятии, который в итоге дал им доступ от своего личного... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T08:46

2024-10-08T08:46

2024-10-08T08:46

происшествия

технологии

россия

мегафон

республика бурятия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Сотовый оператор "Мегафон" оштрафован за то, что не заблокировал вызов мошенников на телефон жителя Бурятии, который в итоге дал им доступ от своего личного кабинета на "госуслугах", сообщает прокуратура региона. "В декабре 2023 года жителю поселка Усть-Баргузин поступил звонок от человека, который представился сотрудником мобильного оператора. Он сообщил, что необходимо продлить договор связи и для этого нужно сообщить код из присланного СМС-сообщения. Потерпевший сделал это, и в результате злоумышленники получили доступ к его личному кабинету на портале "Госуслуги". В ходе проверки выявлено, что звонок был сделан с подменного номера иностранного сотового оператора, но в нарушение закона вызов не был заблокирован", - говорится в сообщении. По постановлению прокуратуры района оператор связи привлечен к административной ответственности по статье "Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи в случаях, предусмотренных законодательством РФ в области связи". "Судом юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу", - отмечает прокуратура. В надзорном ведомстве РИА Новости уточнили, что речь идет о "Мегафоне". По данным прокуратуры, по факту неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации расследуется уголовное дело.

https://ria.ru/20240629/moshenniki-1956262850.html

https://ria.ru/20240406/moshenniki-1938173200.html

россия

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, технологии, россия, мегафон, республика бурятия