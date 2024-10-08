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Депутаты Госдумы попросили Путина сохранить Большую российскую энциклопедию - РИА Новости, 08.10.2024
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15:30 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/matveev-1976998833.html
Депутаты Госдумы попросили Путина сохранить Большую российскую энциклопедию
Депутаты Госдумы попросили Путина сохранить Большую российскую энциклопедию - РИА Новости, 08.10.2024
Депутаты Госдумы попросили Путина сохранить Большую российскую энциклопедию
Депутаты Госдумы Михаил Матвеев и Сергей Обухов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить Большую российскую энциклопедию. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:30
2024-10-08T15:30
михаил матвеев
сергей обухов
владимир путин
большая российская энциклопедия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы Михаил Матвеев и Сергей Обухов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить Большую российскую энциклопедию. "Просим Вас дать поручение дополнительно проработать вопрос, рассмотрев возможность сохранения Большой российской энциклопедии", - сказано в обращении, которое Матвеев опубликовал в своем Telegram-канале. Ранее источник в "Большой российской энциклопедии" сообщил РИА Новости, что принято решение о ликвидации портала "Большая российская энциклопедия" (БРЭ), предварительно, сотрудникам организации выплатят все долги. При ликвидации Большой российской энциклопедии ее материалы, по данным источника, перейдут в распоряжение Росимущества. Ранее сообщалось, что Большая российская энциклопедия может прекратить свое существование в интернете из-за отсутствия источника финансирования.
https://ria.ru/20241002/lekarstva-1975855882.html
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михаил матвеев, сергей обухов, владимир путин, большая российская энциклопедия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Михаил Матвеев, Сергей Обухов, Владимир Путин, Большая Российская энциклопедия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Депутаты Госдумы попросили Путина сохранить Большую российскую энциклопедию

Матвеев и Обухов попросили Путина сохранить Большую российскую энциклопедию

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПервый том Большой Российской энциклопедии "Россия"
Первый том Большой Российской энциклопедии Россия - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый том Большой Российской энциклопедии "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы Михаил Матвеев и Сергей Обухов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить Большую российскую энциклопедию.
"Просим Вас дать поручение дополнительно проработать вопрос, рассмотрев возможность сохранения Большой российской энциклопедии", - сказано в обращении, которое Матвеев опубликовал в своем Telegram-канале.
Ранее источник в "Большой российской энциклопедии" сообщил РИА Новости, что принято решение о ликвидации портала "Большая российская энциклопедия" (БРЭ), предварительно, сотрудникам организации выплатят все долги. При ликвидации Большой российской энциклопедии ее материалы, по данным источника, перейдут в распоряжение Росимущества. Ранее сообщалось, что Большая российская энциклопедия может прекратить свое существование в интернете из-за отсутствия источника финансирования.
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Михаил МатвеевСергей ОбуховВладимир ПутинБольшая Российская энциклопедияФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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