https://ria.ru/20241008/matveev-1976998833.html

Депутаты Госдумы попросили Путина сохранить Большую российскую энциклопедию

Депутаты Госдумы попросили Путина сохранить Большую российскую энциклопедию - РИА Новости, 08.10.2024

Депутаты Госдумы попросили Путина сохранить Большую российскую энциклопедию

Депутаты Госдумы Михаил Матвеев и Сергей Обухов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить Большую российскую энциклопедию. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:30

2024-10-08T15:30

2024-10-08T15:30

михаил матвеев

сергей обухов

владимир путин

большая российская энциклопедия

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы Михаил Матвеев и Сергей Обухов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить Большую российскую энциклопедию. "Просим Вас дать поручение дополнительно проработать вопрос, рассмотрев возможность сохранения Большой российской энциклопедии", - сказано в обращении, которое Матвеев опубликовал в своем Telegram-канале. Ранее источник в "Большой российской энциклопедии" сообщил РИА Новости, что принято решение о ликвидации портала "Большая российская энциклопедия" (БРЭ), предварительно, сотрудникам организации выплатят все долги. При ликвидации Большой российской энциклопедии ее материалы, по данным источника, перейдут в распоряжение Росимущества. Ранее сообщалось, что Большая российская энциклопедия может прекратить свое существование в интернете из-за отсутствия источника финансирования.

https://ria.ru/20241002/lekarstva-1975855882.html

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михаил матвеев, сергей обухов, владимир путин, большая российская энциклопедия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)