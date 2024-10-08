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В Роспотребнадзоре рассказали, как передается лихорадка Марбург - РИА Новости, 08.10.2024
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06:25 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/marburg-1976875231.html
В Роспотребнадзоре рассказали, как передается лихорадка Марбург
В Роспотребнадзоре рассказали, как передается лихорадка Марбург - РИА Новости, 08.10.2024
В Роспотребнадзоре рассказали, как передается лихорадка Марбург
Лихорадка Марбург не передается через фрукты, вирус не способен выжить в течение того времени, которое требуется на транспортировку, заявил РИА Новости старший... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T06:25
2024-10-08T06:25
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лихорадка Марбург не передается через фрукты, вирус не способен выжить в течение того времени, которое требуется на транспортировку, заявил РИА Новости старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов. Ранее в СМИ появилась информация о возможности заражения лихорадкой Марбург через бананы. "Нет, Марбург не передается через фрукты. Учитывая время транспортировки, вирус не способен выжить в течение такого длительного времени", - сказал Макенов. Он уточнил, что вирус передается через близкий контакт с инфицированным человеком или другими биологическими жидкостями инфицированных животных или людей. По словам специалиста, инкубационный период для данного вируса длится по-разному, но максимально составляет 21 день, а чаще всего - 6-14 дней, за это время, как правило, появляются первые симптомы. В начале болезни у больного появляются признаки общей инфекции, такие как недомогание, повышение температуры, боль в животе, головная боль, а через некоторое время уже могут быть геморрагические признаки - кровоточивость, кровавая рвота, сыпь на теле, пояснил Макенов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее заявила, что оценивает риск вспышки высоколетального вируса Марбург в Руанде как "очень высокий на национальном уровне". В то же время, на региональном уровне ВОЗ считает риск "высоким", на глобальном - "низким". Между тем, в немецком Гамбурге у двух пассажиров поезда, из-за которых впоследствии был частично перекрыт вокзал, проявились симптомы, схожие с началом заболевания лихорадкой Марбурга. Проведённые позже анализы подозрения не подтвердили.
https://ria.ru/20241007/nobel-1976751975.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВОЗ
В Роспотребнадзоре рассказали, как передается лихорадка Марбург

Эксперт Роспотребнадзора Макенов: Марбургом нельзя заразиться через фрукты

CC0 / CDC/ Dr. Erskine Palmer, Russell Regnery, Ph.D. / Вирус Марбург под электронным микроскопом
Вирус Марбург под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
CC0 / CDC/ Dr. Erskine Palmer, Russell Regnery, Ph.D. /
Вирус Марбург под электронным микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лихорадка Марбург не передается через фрукты, вирус не способен выжить в течение того времени, которое требуется на транспортировку, заявил РИА Новости старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов.
Ранее в СМИ появилась информация о возможности заражения лихорадкой Марбург через бананы.
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"Нет, Марбург не передается через фрукты. Учитывая время транспортировки, вирус не способен выжить в течение такого длительного времени", - сказал Макенов.
Он уточнил, что вирус передается через близкий контакт с инфицированным человеком или другими биологическими жидкостями инфицированных животных или людей.
По словам специалиста, инкубационный период для данного вируса длится по-разному, но максимально составляет 21 день, а чаще всего - 6-14 дней, за это время, как правило, появляются первые симптомы.
В начале болезни у больного появляются признаки общей инфекции, такие как недомогание, повышение температуры, боль в животе, головная боль, а через некоторое время уже могут быть геморрагические признаки - кровоточивость, кровавая рвота, сыпь на теле, пояснил Макенов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее заявила, что оценивает риск вспышки высоколетального вируса Марбург в Руанде как "очень высокий на национальном уровне". В то же время, на региональном уровне ВОЗ считает риск "высоким", на глобальном - "низким". Между тем, в немецком Гамбурге у двух пассажиров поезда, из-за которых впоследствии был частично перекрыт вокзал, проявились симптомы, схожие с началом заболевания лихорадкой Марбурга. Проведённые позже анализы подозрения не подтвердили.
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