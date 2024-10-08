https://ria.ru/20241008/marburg-1976875231.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как передается лихорадка Марбург

В Роспотребнадзоре рассказали, как передается лихорадка Марбург - РИА Новости, 08.10.2024

В Роспотребнадзоре рассказали, как передается лихорадка Марбург

Лихорадка Марбург не передается через фрукты, вирус не способен выжить в течение того времени, которое требуется на транспортировку, заявил РИА Новости старший... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T06:25

2024-10-08T06:25

2024-10-08T06:25

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681098_0:0:701:395_1920x0_80_0_0_452760d4bb752fc2acf7ada43e5cf335.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лихорадка Марбург не передается через фрукты, вирус не способен выжить в течение того времени, которое требуется на транспортировку, заявил РИА Новости старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов. Ранее в СМИ появилась информация о возможности заражения лихорадкой Марбург через бананы. "Нет, Марбург не передается через фрукты. Учитывая время транспортировки, вирус не способен выжить в течение такого длительного времени", - сказал Макенов. Он уточнил, что вирус передается через близкий контакт с инфицированным человеком или другими биологическими жидкостями инфицированных животных или людей. По словам специалиста, инкубационный период для данного вируса длится по-разному, но максимально составляет 21 день, а чаще всего - 6-14 дней, за это время, как правило, появляются первые симптомы. В начале болезни у больного появляются признаки общей инфекции, такие как недомогание, повышение температуры, боль в животе, головная боль, а через некоторое время уже могут быть геморрагические признаки - кровоточивость, кровавая рвота, сыпь на теле, пояснил Макенов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее заявила, что оценивает риск вспышки высоколетального вируса Марбург в Руанде как "очень высокий на национальном уровне". В то же время, на региональном уровне ВОЗ считает риск "высоким", на глобальном - "низким". Между тем, в немецком Гамбурге у двух пассажиров поезда, из-за которых впоследствии был частично перекрыт вокзал, проявились симптомы, схожие с началом заболевания лихорадкой Марбурга. Проведённые позже анализы подозрения не подтвердили.

https://ria.ru/20241007/nobel-1976751975.html

https://ria.ru/20240925/griby-1974449032.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз