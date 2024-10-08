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Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день - РИА Новости, 08.10.2024
Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
Россиянам лучше не есть мандарины килограммами в преддверии Нового года, тогда эти цитрусовые смогут принести пользу для здоровья, написала врач-эндокринолог... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:57
2024-10-08T10:57
2024-10-08T10:57
общество
зухра павлова
новый год
россия
мандарины
питание
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россиянам лучше не есть мандарины килограммами в преддверии Нового года, тогда эти цитрусовые смогут принести пользу для здоровья, написала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале."Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день", — рассказала Павлова.Врач уточнила, что лучше разделить дневную норму на несколько приемов.По словам эндокринолога, в умеренных количествах полезны не только сами дольки, но и кожура, которую можно добавлять в воду. Содержащиеся в мандаринах витамины А и С помогут укрепить зубы, кости и иммунитет, добавила она.
https://radiosputnik.ru/20231215/roskachestvo-1915989228.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, зухра павлова, новый год, россия, мандарины, питание
Общество, Зухра Павлова, Новый год, Россия, Мандарины, Питание
Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
Эндокринолог Павлова: допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день