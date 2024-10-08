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Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день

Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день - РИА Новости, 08.10.2024

Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день

Россиянам лучше не есть мандарины килограммами в преддверии Нового года, тогда эти цитрусовые смогут принести пользу для здоровья, написала врач-эндокринолог... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T10:57

2024-10-08T10:57

2024-10-08T10:57

общество

зухра павлова

новый год

россия

мандарины

питание

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россиянам лучше не есть мандарины килограммами в преддверии Нового года, тогда эти цитрусовые смогут принести пользу для здоровья, написала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале."Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день", — рассказала Павлова.Врач уточнила, что лучше разделить дневную норму на несколько приемов.По словам эндокринолога, в умеренных количествах полезны не только сами дольки, но и кожура, которую можно добавлять в воду. Содержащиеся в мандаринах витамины А и С помогут укрепить зубы, кости и иммунитет, добавила она.

https://radiosputnik.ru/20231215/roskachestvo-1915989228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, зухра павлова, новый год, россия, мандарины, питание