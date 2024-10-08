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"Время созрело". Лукашенко оценил изменение российской ядерной доктрины - РИА Новости, 08.10.2024
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18:17 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/lukashenko-1977040740.html
"Время созрело". Лукашенко оценил изменение российской ядерной доктрины
"Время созрело". Лукашенко оценил изменение российской ядерной доктрины - РИА Новости, 08.10.2024
"Время созрело". Лукашенко оценил изменение российской ядерной доктрины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для коррекции российской ядерной доктрины, защищающей и его страну, пришло время. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:17
2024-10-08T18:17
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для коррекции российской ядерной доктрины, защищающей и его страну, пришло время. "Время созрело", - заявил Лукашенко журналистам. Он отметил, что у него "очень положительные оценки" корректив в доктрину. "Правильное решение, - уверен президент Белоруссии. - Надо было даже раньше принимать". Лукашенко напомнил, что часто встречается с коллегой из РФ Владимиром Путиным. "Вопрос, который мы обсуждаем, - это внешние угрозы", - поделился белорусский лидер. По словам Лукашенко, чтобы внешние угрозы оказались бесплодными, "внутри (стран) не должно быть причин".
https://ria.ru/20240928/doktrina-1975241612.html
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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
"Время созрело". Лукашенко оценил изменение российской ядерной доктрины

Лукашенко: для изменений ядерной доктрины России пришло время

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для коррекции российской ядерной доктрины, защищающей и его страну, пришло время.
"Время созрело", - заявил Лукашенко журналистам. Он отметил, что у него "очень положительные оценки" корректив в доктрину. "Правильное решение, - уверен президент Белоруссии. - Надо было даже раньше принимать".
Лукашенко напомнил, что часто встречается с коллегой из РФ Владимиром Путиным. "Вопрос, который мы обсуждаем, - это внешние угрозы", - поделился белорусский лидер.
По словам Лукашенко, чтобы внешние угрозы оказались бесплодными, "внутри (стран) не должно быть причин".
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БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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