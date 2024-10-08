https://ria.ru/20241008/lukashenko-1977040740.html

"Время созрело". Лукашенко оценил изменение российской ядерной доктрины

"Время созрело". Лукашенко оценил изменение российской ядерной доктрины - РИА Новости, 08.10.2024

"Время созрело". Лукашенко оценил изменение российской ядерной доктрины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для коррекции российской ядерной доктрины, защищающей и его страну, пришло время. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:17

2024-10-08T18:17

2024-10-08T18:17

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для коррекции российской ядерной доктрины, защищающей и его страну, пришло время. "Время созрело", - заявил Лукашенко журналистам. Он отметил, что у него "очень положительные оценки" корректив в доктрину. "Правильное решение, - уверен президент Белоруссии. - Надо было даже раньше принимать". Лукашенко напомнил, что часто встречается с коллегой из РФ Владимиром Путиным. "Вопрос, который мы обсуждаем, - это внешние угрозы", - поделился белорусский лидер. По словам Лукашенко, чтобы внешние угрозы оказались бесплодными, "внутри (стран) не должно быть причин".

https://ria.ru/20240928/doktrina-1975241612.html

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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин